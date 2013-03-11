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亚洲 | 2013年 3月 11日 星期一 13:54 BJT

台湾股市：收涨在约一年来的收盘高点，群创及友达等面板厂大涨

路透台北3月11日 - 台湾股市周一收高0.3%至约一年来的收盘高点，友达 和群创光电 带动大盘上涨。

加权股价指数 收高23.58点，至8,038.72点，为2012年3月以来首见。

群创和友达分别是全球第三、第四大平板面板制造商，群创股价涨停，友达则上涨4.9%。

金融保险类股指数 上涨0.7%。

初步数据显示，大盘成交值 为940.25亿台币，上日为947.60亿。(完)

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