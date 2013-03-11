中国资管： 上周24款集合信托发行，发行数量增50%

路透北京3月11日 - 中国西南财经大学信托与理财研究所与普益财富联合发布的银行理财周报显示,上周（03月02日—03月08日）共有14家信托公司发行了24款集合信托产品，发行数量环比增加8款，增幅为50%。

24款新发行产品中，有21款公布了募集规模，平均计划募集规模为1.35亿元，环比减少0.66亿元，降幅为32.70%。按平均规模测算，本周发行的信托产品总计划募集规模为32.37亿元，环比增加0.31亿元，增幅为0.95%。本周募集规模最大的是中融信托发行的“唐昇1号结构化集合资金信托计划”，募集规模为5.25亿元，该产品预期收益率达12%。

从资金运用方式来看，证券投资类产品成立了8款；权益投资类产品成立了5款；贷款运用类产品成立了4款；其他类产品成立了3款；股权投资、债权投资和组合运用类产品各成立2款、2款和1款。

同期共有17家信托公司成立了25款集合信托产品，成立数量环比减少19款，降幅为43.18%。其中，中铁信托成立了6款，成立数量居首位。

其中有17款产品公布了成立规模，平均成立规模为2.19亿元，与上周增加0.69亿元，增幅为45.71%。按平均规模测算，本周成立的信托产品总成立规模为54.82亿元，环比减少11.39亿元，降幅为17.21%。其中，五矿信托成立的“艾亿新融证券投资18号信托计划”募集资金规模最大，为20亿元，这是一款证券投资类信托产品。

**49家上市公司前十大股东中现信托身影**

据证券时报网络数据部统计，截至3月5日，共计208家上市公司公布年报，其中49家公司十大流通股东中出现证券类信托产品身影，得到2只以上阳光私募产品青睐的有6只个股，其中保税科技和酒鬼酒更是分别有5只和4只产品进驻其中。

泽熙投资、中国龙等明星私募的持股更是备受市场关注。数据显示，截至2月27日，泽熙投资旗下两只私募产品现身酒鬼酒前十大流通股东之列。中国龙资本2012年四季度新进广宇发展前十大流通股东，持有480余万股。此外，年报中一只信托产品格外显眼，即平安信托的睿富二号信托产品。截至3月5日，共计4家上市公司出现了睿富二号身影，持股总市值超过2.6亿元。

**平安信托的证券类信托产品遭投诉**

近日，平安信托一款名为“创富”的信托计划日前被诉至银监会。该计划运行了两年后，清算时账面浮亏近30%。平安信托解释，创富及锦坤作为投向上市公司股票（主要定向增发）的产品，亏损主要原因是市场因素，同期沪深300指数下跌35.43%。而有投资者质疑，定向增发价格有一定折让，亏30%差不多相当于股票池平均下跌50%。这让人怀疑平安信托的投资经理是否存在违规操作，为其他人“托盘”。