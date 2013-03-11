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亚洲 | 2013年 3月 11日 星期一 14:01 BJT

标题新闻：印度2月出口和进口同比分别增长4.25%和2.6%，贸易逆差收窄至149亿美元

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

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