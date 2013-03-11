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货币新闻 | 2013年 3月 11日 星期一 14:37 BJT

日本金融：购买较长期日债需要进行政策大调整--央行审议委员石田

路透宇都宫3月11日 - 日本央行审议委员石田浩二周一表示，若将货币宽松政策的购债目标瞄准较长期公债，或是取消此前自行设定的央行债券购债上限，需要对现有货币政策框架进行重大调整。

“资产购买计划是日本央行当前货币宽松架构的主要手段，”石田浩二在会晤企业界领袖后的一个记者会上称。

“改变这些将意味着央行的政策框架发生重大转变，且需要对目标、手段、成本、效果及货币政策传导途径等方面进行全面考察，”他表示。(完) (编译 丁琦；审校 高琦)

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