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亚洲 | 2013年 3月 11日 星期一 14:15 BJT

韩国股市：收跌，日圆贬值殃及汽车类股

路透首尔3月11日 - 韩国股市周一收盘下跌，由于日圆兑美元徘徊在数年低位，令此间汽车类股 承压，抵销了当地机构投资人买盘的支撑力道。

　　现代汽车 跌2.3%，为连续第四日下跌，起亚汽车 跌2.1%，因担心日圆贬值让日本对手享有更多的竞争优势。

韩国综合股价指数 小跌0.1%至2,003.35点。(完)

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