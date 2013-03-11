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亚洲 | 2013年 3月 11日 星期一 14:28 BJT

日本股市：收在四年半新高，日圆疲弱提振金融和出口类股上扬

路透东京3月11日 - 日本股市日经指数周一收在四年半新高，投资者买进金融和出口类股，因美国经济展现复苏迹象带动日圆疲弱，而货币宽松政策的憧憬提振市场的风险胃纳。

日经指数 收高0.5%，报12,349.05点，为2008年9月雷曼兄弟破产震撼全球市场以来首见。东证股价指数 大涨1.9%，报1,039.98点。(完)

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