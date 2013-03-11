台湾汇市：台币随亚币收贬至一周低位，但出口商抛汇提供支撑

* 美元走强压抑亚币

* 出口商把握价格优势抛汇

* 明日集中交投区料落29.650-29.700

路透台北3月11日 - 台币兑美元 周一收低2.2分至一周低位，也是连续第三天收挫。美国非农就业数据超乎预期亮丽，推升美元走强，令亚币受到压抑，台币与区域货币同向反应；但美元走强吸引出口商抛汇，在29.700处提供台币支撑。

汇银人士指出，今日日圆 在96元低位附近徘徊，韩元 则是一开盘即贬破1,100元的重要关卡，给台币带来压力。不过出口商趁台币价格偏弱之际进场，有效限制台币跌幅，外资则双向交投，但积极交易意愿不高，市场观望气氛仍浓，令成交量相对偏低。

“出口商还很多，台币看起来不会一下子到29.800。”一本地银行交易员说。

今日台币一开盘央行疑作价于29.810的盘中低位，为半年新低，盘中前低为去年9月10日报29.842。但该价格不具参考性。收盘价则是一周低位，前低为3月4日报29.770。台币今日贬幅只有0.07%，幅度远逊于韩元终场走低0.41%；且韩元盘中跌幅一度高达1.13%。

交易员表示，台币近来与韩元走势高度关联，如果明日韩元再度测试1,100元的关键价位，台币有效贬破29.700的机会将相对提高；反之，若韩元仍在1,090-1,100元间徘徊，台币料也不脱29.650-29.700的相对集中交投区。

此外，他们也指出，今日盘中美元买盘并不积极，外资当前处于较为被动状态，须待台股有明显的涨幅才会有新一波汇入，目前对外资而言没有明确的汇入诱因。而银行目前交易部位不多，也难成为发动攻势的力量，台币短期仍将十分胶着，主要随隔夜国际汇市而小幅波动。

台湾股市 今日收高0.29%报8,038.72点，外资及陆资在台股买超8.71亿台币，连续第五天买超，累计金额共115.02亿。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场，今日美元/台币各天期折价有所收敛，一个月期重新回到平盘附近，显示海外投资者倾向看多美元，但市场仍旧观望。

美国2月非农就业岗位增加23.6万个，增幅高于预期，失业率下滑至四年低点，给经济体质带来了一个亮丽的信号。

韩元兑美元周一触及近五个月低点，在新兴亚洲货币中领跌，因美国就业数据较预期强劲令美元全线走强。

本周重要数据及事件包括周二欧洲央行管委会委员发表讲话、德国2月CPI；周三纽西兰央行利率决议、欧元区1月工业生产；周四韩国央行利率决议、欧元区第四季就业人口、美国一周初请失业金人数及周五美国2月CPI及工业生产。

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16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日

报价 亿美元 台北外汇经纪公司 29.740 29.718 29.650-29.810 29.810 5.37 6.23

元太外汇经纪公司 29.686 29.663 29.671-29.775 29.775 3.02 3.53

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