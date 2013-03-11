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货币新闻 | 2013年 3月 11日 星期一 14:56 BJT

韩国经济：财长提名人选玄旿锡认为经济成长面临不达标风险，忧心日圆急贬

路透首尔3月11日 - 韩国财政企划部长官提名人选玄旿锡指出，韩国2013年成长率可能会低于政府目前的3%目标，同时日圆近几个月急贬，可能导致韩元不稳。

在一名反对党议员周一公布的玄旿锡书面答覆议员质询中，玄旿锡表示，韩国的经济成长正在停缓，今年以来的经济指标显示，成长率低于政府预估目标的风险“略大于”超出目标的风险。

他并警告，日圆急贬可能加剧韩元及其他金融市场波动。他表示，政府必须继续防止韩元过度波动。

玄旿锡的任命案预定周三举行听证会。(完) (编译 蔡美珍; 审校 高琦)

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