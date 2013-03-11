更新版 1-台湾债市：10年公债殖利率创逾16月收盘高点，因美国数据向好与台股走多

(新增分析师说法及报价) 路透台北3月11日 - 台湾债市殖利率周一持续全线弹升，10年公债殖利率 收报1.37%，创逾1 6个月收盘高点。因美国非农就业数据好于预期，且台股在站稳8,000点关卡后持续攻高。 102/6早盘一度因实质买盘出手，殖利率在1.32-1.33%获得些许支撑。但午盘过后，空头攻击力道加重， 迫使更多交易商停损出场。流动性不佳的冷券，也出现不计价砍出的卖盘。交易商指出，停损卖压有从证券商 扩大至银行的迹象，若没有实质买盘大举进场表态，台债短线仍无法脱离多杀多的流血格局。102/6上档支撑 点看在1.45%。 “短多手脚都断了。”一公股银行交易主管说。 另一大型证券商交易主管则称，以台债成交量偏低的情形来看，交易商要在短期内完成停损出场的困难度 不低。 “你看同为10年券的101/9，殖利率收得比102/6要高，这就是流动性的问题。”他说。 另一外商银行交易员则预期，交易商在停损后，不太可能立即进场建立部位，因此未来债市的流动性会更 差。“因为大家都死了。” 美国10年期公债收益率周一在亚洲市场小幅上涨，在接近周五所及11个月高位附近徘徊，此前公布的数据 显示美国2月就业增幅高于预期。10年期美债 价格跌5/32，收益率报2.066%，较周五美国尾盘水准 约涨2个基点。10年期美债收益率在周五最高涨至2.087%，为4月底以来最高位。 102/6殖利率于尾盘一度大弹10基点，报1.38%，创下自2011年10月28日1.387%以来的盘中高点。若以10年 公债殖利率于去年11月20日创下1.113%日低起算，累积弹幅达26.7个基点。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 5 102/2 +11.00 1.0600 0.9578-1.0800 61.0 10 102/6 +9.00 1.3700 1.2820-1.3800 295.5 20 102/乙1 +16.65 1.8300 1.7100-1.8300 8.0 20 102/3 +10.40 1.8050 1.7200-1.8050 7.0 有交易商认为，台债殖利率短期内要止弹回稳，首先要看大买家--邮局是否愿意在10年券大举买进交易商 抛出的筹码，让殖利率能止弹回跌，而不是仅在盘中试探性的承接。其次，就是要看交易性质较浓的银行也加 入停损，让浮额彻底洗清。 “我认为邮局应该会守1.45%。”一证券商交易主管说。 另一外商银行交易员则指出，以目前殖利率一次向上跳升5或10个基点的走势来看，短线很难找到止弹点 。只能以整数关卡来观察，看看102/6是不是能先在1.40%获得支撑。 一大型公股银行交易主管则称，虽然部位泡水，不过持券的心态没有改变。交易商应该自律，不要趁弹多 修正时又进场抢短，否则混乱状况依旧，难以让筹码获得沉淀。 年期 期别 收盘价 30 102/5 没有成交 20 102/3 1.8050 15 102/1 没有成交 10 102/6 1.3700 5 102/2 1.0600 2 102/4 没有成交 (完) (记者 董永年; 审校 林高丽)