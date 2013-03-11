版本:
中国
亚洲 | 2013年 3月 11日 星期一 17:38 BJT

中国能源：中国页岩气开发商良莠不齐，难以复制美国模式

根据能源商华电的官网，该公司已经和美国油田服务运营商Schlumberger合作，但官网并未详述双方合作的细节。

行业消息人士说，有些投标公司是与服务商合作准备这次的竞标。

动辄数十亿美元的钻采合约，也已促使包括Halliburton和Weatherford 在内的其他美国公司投资中国的同业。

不过为了保护这些钻探技术的知识产权，美国公司也许会限制压裂液及支撑设备的初期订单。行业专家表示，这些得标的公司可能得仰赖小型的当地公司来协助他们钻探开采。(完)

(编译 田建华/李婷仪 审校 许娜/高琦)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐