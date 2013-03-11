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亚洲 | 2013年 3月 11日 星期一 14:41 BJT

路透基点：北京市基础设施投资有限公司取得17亿元贷款，用于保障房项目

路透香港3月11日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士称，北京市基础设施投资有限公司取得17亿元人民币（2.72亿美元）两年期贷款，用于保障房项目。

中国国家开发银行为牵头行，承贷12亿元。北京银行以共同主办行身份参与，承贷余下5亿元。

本次贷款利率为中国人行基准利率的100%。

贷款用于北京丰台区的保障房项目开发。

借款人为北京市国资委下属的一个政府融资平台。(完) (编译 艾茂林; 审校 杜明霞)

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