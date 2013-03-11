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亚洲 | 2013年 3月 11日 星期一 14:43 BJT

背景资料: 全球主要国家及地区最新指标利率一览表

获提名出任日本央行下任总裁的黑田东彦周一表示，央行应致力于影响市场预期，因
进一步降息的“空间有限”。他表示，目前央行购买的资产规模和类型不足以实现2%的通
胀目标，若当选央行总裁，将尽一切努力实现该目标。 
    黑田东彦并提到，央行无需改变2%的通胀目标或设定扣除食品和能源的核心通胀率目
标。他认为，日本央行目前的通胀目标主要关注扣除生鲜食品但包含能源成本的核心物价
。 
    
    日本央行审议委员石田浩二表示，如果在实施货币宽松政策的同时，政府和企业努力
提高国内经济成长潜力，则2%的通胀率目标是可以实现的。 
    石田浩二并表示，若将货币宽松政策的购债目标瞄准较长期公债，或是取消此前自行
设定的央行债券购债上限，需要对现有货币政策框架进行重大调整。 
    
            最新利率水准*                  最近一次变动
 美洲
  美国      联邦基金利率0-0.25%            2008年12月16日降至少75基点
            基本贴现率0.75%                2010年2月18日升25基点
  加拿大    隔夜拆款利率1.0%               2010年9月8日升25基点
  巴西      Selic利率7.25%                 2012年10月10日降25基点
                                           
 亚洲
  日本      隔夜拆款利率目标0-0.10%        2010年10月5日从0.10%下调
            贴现率0.30%                    2008年12月19日降20基点
  中国      金融机构一年期存款利率3.00%    2012年7月5日降25基点
            一年期贷款利率6.00%            2012年7月5日降31基点
  台湾      重贴现率1.875%                 2011年6月30日升12.5基点
            担保放款融通利率2.25%          2011年6月30日升12.5基点
            短期融通利率4.125%             2011年6月30日升12.5基点
  香港      最优惠利率(P)5.00%**           2008年11月7日降25基点
            隔夜贴现窗利率0.5%             2008年12月17日降100基点
  韩国      基本利率(base rate)目标2.75%   2012年10月11日降25基点
  澳洲      隔夜拆款利率3.25%              2012年10月2日降25基点
  马来西亚  隔夜政策利率3.00%              2011年5月5日升25基点
  新西兰    官方指标利率2.50%              2011年3月10日降50基点
  泰国      一天期附买回利率2.75%          2012年10月17日降25基点
  菲律宾    隔夜借款利率3.50%              2012年10月25日降25基点
  印度      附买回利率7.75%                2013年1月29日降25基点
            附卖回利率6.75%                2013年1月29日降25基点
                                           
 欧洲
  欧元区    主要再融资利率0.75%            2012年7月5日降25基点
  英国      准备金利率0.5%                 2009年3月5日降50基点
            (Bank Rate paid on commercial bank reserves)
  瑞士      利率目标区间0.00-0.25%         2011年8月3日下调目标区间50基点
  瑞典      附买回利率1.00%                2012年12月18日降25基点
  挪威      指标利率1.50%                  2012年3月14日降25基点
  俄罗斯    指标再融资利率8.25%            2012年9月13日上调25基点
            一天期存款利率4.25%            2012年9月13日上调25基点
                                           
 非洲
  南非      附买回利率5.0%                 2012年7月20日降50基点
                                           
 *  以宣布日为准，多数变动于宣布翌日生效。
 ** 汇丰银行和恒生银行的最优惠利率为5.00%；渣打银行和东亚银行的最优惠利率为5.25
 %。(完)
 
 (整理 张明钧; 审校 艾茂林)

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