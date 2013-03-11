中国股市：沪综指震荡收低，经济数据多不及预期加重调整压力

《汇市简讯》美元/离岸人民币走势偏多，可能突破云区
2345GMT * 美元/离岸人民币隔夜小幅走强，在6.8838水准仍有较好买需 * 位于6.8852的一目均衡云区阻力位可能被突破，引发看多押注 * 周四收在6.8884之上，同时波林格区间也恢复向上趋势 * 上行通道的形成对买家而言可能是技术面的确认信号 * 但随着“特习会”的开始，有关当局可能会打压汇率波动 * 朝鲜问题最受瞩目，同时日本也在观望中国 (完) (编译 郑茵 审校 白云)
路透北京3月11日 - 中国股市沪综指周一震荡收低，周末公布的多项经济数据多数不及预期令市场继续面临调整压力。分析人士指出，通胀及货币政策可能微调收紧的压力，使得大盘上攻动能减弱，并加剧大盘抛压，市场等待消息面进一步明朗。
沪综指 收报2,310.593点，跌8.019点或0.35%，上周该股指累计下跌1.7%。上海A股今日成交额为737亿元人民币，上周五为881亿元。
东北证券分析师沈正阳分析指出，因为吃不准经济增长情况如何，所以指数陷入窄幅波动，成交萎缩。不过，往常从3月中下旬开始，新项目轮番开工将对市场有一定刺激，现在已接近时间窗口。
“3月中旬是等待经济能否顺利进入相对良性复苏轨道的验证期...，经过观察期后市场可能还会往上走，这周可能是逐步买入的时间窗口.”他预计。
周末中国公布2月经济数据，除出口大幅超预期外，其余多数逊于预期，形成通胀向上、经济向下、信贷锐减的数据组合，这可能进一步加重市场此前对经济复苏和通胀制约的担忧，预期下调给市场带来调整压力。
沪深300指数 收跌0.56%，报2,592.372点。沪深300指数3月合约 尾盘报2,591.6点，跌0.83%，成交量为708,113手。(完)
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2345GMT * 美元/离岸人民币隔夜小幅走强，在6.8838水准仍有较好买需 * 位于6.8852的一目均衡云区阻力位可能被突破，引发看多押注 * 周四收在6.8884之上，同时波林格区间也恢复向上趋势 * 上行通道的形成对买家而言可能是技术面的确认信号 * 但随着“特习会”的开始，有关当局可能会打压汇率波动 * 朝鲜问题最受瞩目，同时日本也在观望中国 (完) (编译 郑茵 审校 白云)
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 4月3日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/6 1620 外汇存底 3月底 -- 4,376.61亿美元 4/6 0830 消费者物价指 3月 +0.70% -0.04% 数(CPI) 4/10 1600 出口 3月 +13.0% +27.7% * 4月17日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/20 1600
以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5 1.8 1.7 2.0 1.9 1.8 1.8 1.5 1.7