台湾经济：经建会称自由经济示范区估4月中旬前核定，以高端服务业为主

《汇市简讯》美元/离岸人民币走势偏多，可能突破云区
2345GMT * 美元/离岸人民币隔夜小幅走强，在6.8838水准仍有较好买需 * 位于6.8852的一目均衡云区阻力位可能被突破，引发看多押注 * 周四收在6.8884之上，同时波林格区间也恢复向上趋势 * 上行通道的形成对买家而言可能是技术面的确认信号 * 但随着“特习会”的开始，有关当局可能会打压汇率波动 * 朝鲜问题最受瞩目，同时日本也在观望中国 (完) (编译 郑茵 审校 白云)
路透台北3月11日 - 台湾经济建设委员会(经建会)主委管中闵周一于立法院指出，规划中的自由经济示范区方案一周内有机会向行政院口头报告，3月底由行政院审查，预估4月中旬前行政院将予以核定。
管中闵上任后今日首度于立法院备询，他在报告中指出，自由经济示范区将以高端服务业为主，并以促进服务业发展的制造业为辅，以推动国际医疗、智慧运筹、农业加值运销及国际产业合作等领域。
他并指出，该方案将试行优于WTO(世界贸易组织)的开放项目。
〞一开始由中央规划，北、中、南都有，特别法通过后，地方也可申请。〞他说。
此外，管中闵也提到，台湾今年经济成长率达到4%的机会非常高，但对主计总处估全年CPI(消费者物价指数)年增率1.37%，他则说，〞我不能确定这个数字能反应这个经济成长率〞，明显有所保留。
此前主计总处估台湾全年GDP成长3.59%，经建会预估至4%明显较主计总处乐观。
由于台湾近来对第四座核能电厂(核四)是否将续建十分关切，管中闵也承诺在三个月内提出核四是否续建对台湾GDP的冲击预估。(完) (记者 林妙容; 审校 林高丽)
2345GMT * 美元/离岸人民币隔夜小幅走强，在6.8838水准仍有较好买需 * 位于6.8852的一目均衡云区阻力位可能被突破，引发看多押注 * 周四收在6.8884之上，同时波林格区间也恢复向上趋势 * 上行通道的形成对买家而言可能是技术面的确认信号 * 但随着“特习会”的开始，有关当局可能会打压汇率波动 * 朝鲜问题最受瞩目，同时日本也在观望中国 (完) (编译 郑茵 审校 白云)
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 4月3日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/6 1620 外汇存底 3月底 -- 4,376.61亿美元 4/6 0830 消费者物价指 3月 +0.70% -0.04% 数(CPI) 4/10 1600 出口 3月 +13.0% +27.7% * 4月17日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/20 1600
以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5 1.8 1.7 2.0 1.9 1.8 1.8 1.5 1.7