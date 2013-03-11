台湾经济：经建会称自由经济示范区估4月中旬前核定，以高端服务业为主

路透台北3月11日 - 台湾经济建设委员会(经建会)主委管中闵周一于立法院指出，规划中的自由经济示范区方案一周内有机会向行政院口头报告，3月底由行政院审查，预估4月中旬前行政院将予以核定。

管中闵上任后今日首度于立法院备询，他在报告中指出，自由经济示范区将以高端服务业为主，并以促进服务业发展的制造业为辅，以推动国际医疗、智慧运筹、农业加值运销及国际产业合作等领域。

他并指出，该方案将试行优于WTO(世界贸易组织)的开放项目。

〞一开始由中央规划，北、中、南都有，特别法通过后，地方也可申请。〞他说。

此外，管中闵也提到，台湾今年经济成长率达到4%的机会非常高，但对主计总处估全年CPI(消费者物价指数)年增率1.37%，他则说，〞我不能确定这个数字能反应这个经济成长率〞，明显有所保留。

此前主计总处估台湾全年GDP成长3.59%，经建会预估至4%明显较主计总处乐观。