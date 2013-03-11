《汇市简讯》美元兑日圆将在4月获得新支撑

《汇市简讯》美元/离岸人民币走势偏多，可能突破云区
2345GMT * 美元/离岸人民币隔夜小幅走强，在6.8838水准仍有较好买需 * 位于6.8852的一目均衡云区阻力位可能被突破，引发看多押注 * 周四收在6.8884之上，同时波林格区间也恢复向上趋势 * 上行通道的形成对买家而言可能是技术面的确认信号 * 但随着“特习会”的开始，有关当局可能会打压汇率波动 * 朝鲜问题最受瞩目，同时日本也在观望中国 (完) (编译 郑茵 审校 白云)
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美元兑日圆过去一周走势更多是受美国公债与日本公债收益率(殖利率)之差扩大，而非日本官员言论推动--今日市场对日本央行总裁提名人选黑田东彦承诺迅速采取行动无动于衷，突显了这一事实。
此趋势看来将延续，因良好的美国数据推高了美国公债收益率，而在日本央行新领导层最早将在下月宣布购买较长期公债计划的预期下，日本公债收益率全线下滑。
瑞银指出，由于收益率之差扩大，而且日圆处于长期下跌趋势，日本寿险商维持预期的3,400亿美元外汇对冲仓位的兴趣不大。
如果对冲比率恢复到危机爆发前的33%水准，或将引发大约价值1,550亿美元的日圆卖盘。
倘若在日本新财年内寿险商重新进行对冲操作，4月可能出现新一波美元兑日圆买盘。(完)
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2345GMT * 美元/离岸人民币隔夜小幅走强，在6.8838水准仍有较好买需 * 位于6.8852的一目均衡云区阻力位可能被突破，引发看多押注 * 周四收在6.8884之上，同时波林格区间也恢复向上趋势 * 上行通道的形成对买家而言可能是技术面的确认信号 * 但随着“特习会”的开始，有关当局可能会打压汇率波动 * 朝鲜问题最受瞩目，同时日本也在观望中国 (完) (编译 郑茵 审校 白云)
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 4月3日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/6 1620 外汇存底 3月底 -- 4,376.61亿美元 4/6 0830 消费者物价指 3月 +0.70% -0.04% 数(CPI) 4/10 1600 出口 3月 +13.0% +27.7% * 4月17日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/20 1600
以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5 1.8 1.7 2.0 1.9 1.8 1.8 1.5 1.7