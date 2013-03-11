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货币新闻 | 2013年 3月 11日 星期一 15:06 BJT

中国农业：今年农产品价格总体趋涨，因成本上涨和输入性通胀--农业部

路透北京3月11日 - 中国农业部周一称，中国国内农产品价格今年总体将趋涨，受成本上涨和输入性通胀等影响。

农业部的新闻稿称，2013年农产品国内外市场运行面临许多不确定性，保持国内农产品市场稳定的难度加大，农业灾害等突发性事件呈上升趋势，防控风险难度加大，农产品质量安全问题更加敏感。

中国确定今年居民消费价格指数(CPI)涨幅控制在3.5%左右。刚公布的2月份CPI同比涨幅突破3%，其中食品价格上涨6%。（完） (发稿 李文科; 撰写 沈燕; 审校 黄凯)

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