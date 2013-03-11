版本:
中国
亚洲 | 2013年 3月 11日 星期一 15:15 BJT

全球金市：金价从两周低位反弹，因美联储刺激举措料持续

-------------------------0634GMT----------------------------

贵金属 价格 变动 涨跌% 年初迄今 成交量

现货金 1582.11 4.37 +0.28 -5.52

现货银 29.04 0.08 +0.28 -4.10

现货铂金 1599.50 -0.49 -0.03 4.20

现货钯金 768.22 -12.00 -1.54 11.01

COMEX期金 1581.30 4.40 +0.28 -5.64 18394

COMEX期银 29.04 0.09 +0.32 -3.94 3401

欧元/美元 1.3012

美元/日圆 96.06

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 石冠兰/王翔琼; 审校 侯向明/田建华)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐