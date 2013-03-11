中国互联网：阿里巴巴集团任命陆兆禧担任新CEO，马云继续任执行主席

《汇市简讯》美元/离岸人民币走势偏多，可能突破云区
2345GMT * 美元/离岸人民币隔夜小幅走强，在6.8838水准仍有较好买需 * 位于6.8852的一目均衡云区阻力位可能被突破，引发看多押注 * 周四收在6.8884之上，同时波林格区间也恢复向上趋势 * 上行通道的形成对买家而言可能是技术面的确认信号 * 但随着“特习会”的开始，有关当局可能会打压汇率波动 * 朝鲜问题最受瞩目，同时日本也在观望中国 (完) (编译 郑茵 审校 白云)
路透北京3月11日 - 中国最大电子商务集团阿里巴巴集团 周一宣布，集团首席数据官兼执行副总裁陆兆禧将于5月10日起接替马云出任集团首席执行官；马云则会继续担任阿里巴巴集团执行主席，继续参与集团的业务战略和管理发展。
据公司新闻稿，陆兆禧于2000年加入阿里巴巴集团，服务公司已经超过十年，任职期间曾先后领导集团旗下支付宝、淘宝网及阿里巴巴B2B三大业务，其成就包括带领淘宝网将电子商务推广到数以百万计的中国消费者。
在马云在给集团员工的信中写道：陆兆禧对新事务的欣赏和学习能力，对关键问题的判断和决断力，以及强大的执行力令人印象深刻，更重要的是，在阿里13年的经历造就了他乐观且坚韧不拔的毅力，和对小企业，消费者的忠诚和感恩。 “出任阿里巴巴集团CEO是个极具挑战和艰难的工作，特别是接任我这么一位创始人CEO的班，陆兆禧身上肩负的职责和各方压力可想而知，为此，我特别感谢老陆作出的巨大牺牲和投入。”马云指出。
陆兆禧5月起将全面负责除阿里小微金融服务集团（筹）以外的所有业务，而集团另一位高级管理人员彭蕾则担任阿里小微金融服务集团（筹）的CEO。
马云1月中旬在一封发给内部职工的信中称，他从5月10日起将不再担任阿里巴巴集团的CEO，将全力以赴做好集团董事局主席的工作。他当时并未宣布新任CEO人选。（完） (发稿 林琦; 审校 林高丽)
2345GMT * 美元/离岸人民币隔夜小幅走强，在6.8838水准仍有较好买需 * 位于6.8852的一目均衡云区阻力位可能被突破，引发看多押注 * 周四收在6.8884之上，同时波林格区间也恢复向上趋势 * 上行通道的形成对买家而言可能是技术面的确认信号 * 但随着“特习会”的开始，有关当局可能会打压汇率波动 * 朝鲜问题最受瞩目，同时日本也在观望中国 (完) (编译 郑茵 审校 白云)
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 4月3日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/6 1620 外汇存底 3月底 -- 4,376.61亿美元 4/6 0830 消费者物价指 3月 +0.70% -0.04% 数(CPI) 4/10 1600 出口 3月 +13.0% +27.7% * 4月17日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/20 1600
以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5 1.8 1.7 2.0 1.9 1.8 1.8 1.5 1.7