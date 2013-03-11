中国互联网：阿里巴巴集团任命陆兆禧担任新CEO，马云继续任执行主席

在马云在给集团员工的信中写道：陆兆禧对新事务的欣赏和学习能力，对关键问题的判断和决断力，以及强大的执行力令人印象深刻，更重要的是，在阿里13年的经历造就了他乐观且坚韧不拔的毅力，和对小企业，消费者的忠诚和感恩。 “出任阿里巴巴集团CEO是个极具挑战和艰难的工作，特别是接任我这么一位创始人CEO的班，陆兆禧身上肩负的职责和各方压力可想而知，为此，我特别感谢老陆作出的巨大牺牲和投入。”马云指出。