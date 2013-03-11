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亚洲 | 2013年 3月 11日 星期一 15:26 BJT

标题新闻：惠誉将LG电子长期本外币IDR和优先无担保债评级从“BBB”下调至“BBB-”

注：发行人违约评等(IDR)

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

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