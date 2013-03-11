《汇市简讯》欧洲开盘：美元/日圆上涨，中国数据暗淡而美国就业报告强劲

《汇市简讯》美元/离岸人民币走势偏多，可能突破云区
2345GMT * 美元/离岸人民币隔夜小幅走强，在6.8838水准仍有较好买需 * 位于6.8852的一目均衡云区阻力位可能被突破，引发看多押注 * 周四收在6.8884之上，同时波林格区间也恢复向上趋势 * 上行通道的形成对买家而言可能是技术面的确认信号 * 但随着“特习会”的开始，有关当局可能会打压汇率波动 * 朝鲜问题最受瞩目，同时日本也在观望中国 (完) (编译 郑茵 审校 白云)
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* 美元/日圆涨0.33%，欧元/日圆涨0.94%，欧元/美元涨0.15%；交投淡静
* 亚洲股市表现不一，因中国经济数据令人失望而周五美国非农就业报告强劲
* 美元/日圆买盘在96.00上方重现，此前一度跌至95.95；96.60有卖盘
* 澳元/美元触及1.0202低位，受中国数据影响；欧元/美元从1.2980低位起有买盘
* 将公布的重要数据包括：法国工业生产、瑞士零售销售、以及意大利和希腊第四季国内生产总值(GDP)。(完)
(编译 艾茂林; 审校 李婷仪)
2345GMT * 美元/离岸人民币隔夜小幅走强，在6.8838水准仍有较好买需 * 位于6.8852的一目均衡云区阻力位可能被突破，引发看多押注 * 周四收在6.8884之上，同时波林格区间也恢复向上趋势 * 上行通道的形成对买家而言可能是技术面的确认信号 * 但随着“特习会”的开始，有关当局可能会打压汇率波动 * 朝鲜问题最受瞩目，同时日本也在观望中国 (完) (编译 郑茵 审校 白云)
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 4月3日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/6 1620 外汇存底 3月底 -- 4,376.61亿美元 4/6 0830 消费者物价指 3月 +0.70% -0.04% 数(CPI) 4/10 1600 出口 3月 +13.0% +27.7% * 4月17日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/20 1600
以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5 1.8 1.7 2.0 1.9 1.8 1.8 1.5 1.7