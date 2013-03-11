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亚洲 | 2013年 3月 11日 星期一 15:22 BJT

《汇市简讯》欧洲开盘：美元/日圆上涨，中国数据暗淡而美国就业报告强劲

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* 美元/日圆涨0.33%，欧元/日圆涨0.94%，欧元/美元涨0.15%；交投淡静

* 亚洲股市表现不一，因中国经济数据令人失望而周五美国非农就业报告强劲

* 美元/日圆买盘在96.00上方重现，此前一度跌至95.95；96.60有卖盘

* 澳元/美元触及1.0202低位，受中国数据影响；欧元/美元从1.2980低位起有买盘

* 将公布的重要数据包括：法国工业生产、瑞士零售销售、以及意大利和希腊第四季国内生产总值(GDP)。(完)

(编译 艾茂林; 审校 李婷仪)

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