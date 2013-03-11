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亚洲 | 2013年 3月 11日 星期一 15:45 BJT

韩国汇市：韩元在地缘政治紧张情势升温下连跌三日，韩债持坚

但交易员表示，在美元兑韩元升至1,100上方后，出口商卖出大量的美元以锁定获利。股市亦削减跌幅，导致一些解除看空韩元的押注。

“朝鲜事件引发一些忧虑，但其效应逐渐消退，”一名本地银行交易员说，并补充道，美元兑韩元在1,100阻力水准上方时，投资者对买入美元保持谨慎。

韩国财政企划部长官提名人选玄旿锡周一指出，日圆近几个月急贬，可能导致韩元不稳，政府必须继续防止韩元过度波动。

该言论暗示，韩国新任总统朴槿惠可能将继续前任政府关于削减外汇市场波动力的努力。

韩债持坚，因投资者仍预计韩国央行今年还将至少降息一次。3月三年期韩债期货合约 持平在106.58。

五年期韩国公债收益率 收高1个基点。三年期公债收益率 则持平于上周五的收盘水准。

今日收盘价 上日收市价

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韩元/美元 1,094.8 1,090.3

日圆/韩元 11.3923/976 11.4430/532

韩国公债期货* 106.58 106.58

五年期公债收益率 2.78% 2.77%

三年期公债收益率 2.66% 2.66%

韩国综合股价指数 2,003.35 2,006.01

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* 为三年期公债近月期约报价。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。(完)

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