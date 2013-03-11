韩国汇市：韩元在地缘政治紧张情势升温下连跌三日，韩债持坚

台湾经济指标预测--4月6日至5月19日
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 4月3日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/6 1620 外汇存底 3月底 -- 4,376.61亿美元 4/6 0830 消费者物价指 3月 +0.70% -0.04% 数(CPI) 4/10 1600 出口 3月 +13.0% +27.7% * 4月17日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/20 1600
但交易员表示，在美元兑韩元升至1,100上方后，出口商卖出大量的美元以锁定获利。股市亦削减跌幅，导致一些解除看空韩元的押注。
“朝鲜事件引发一些忧虑，但其效应逐渐消退，”一名本地银行交易员说，并补充道，美元兑韩元在1,100阻力水准上方时，投资者对买入美元保持谨慎。
韩国财政企划部长官提名人选玄旿锡周一指出，日圆近几个月急贬，可能导致韩元不稳，政府必须继续防止韩元过度波动。
该言论暗示，韩国新任总统朴槿惠可能将继续前任政府关于削减外汇市场波动力的努力。
韩债持坚，因投资者仍预计韩国央行今年还将至少降息一次。3月三年期韩债期货合约 持平在106.58。
五年期韩国公债收益率 收高1个基点。三年期公债收益率 则持平于上周五的收盘水准。
今日收盘价 上日收市价
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韩元/美元 1,094.8 1,090.3
日圆/韩元 11.3923/976 11.4430/532
韩国公债期货* 106.58 106.58
五年期公债收益率 2.78% 2.77%
三年期公债收益率 2.66% 2.66%
韩国综合股价指数 2,003.35 2,006.01
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* 为三年期公债近月期约报价。
(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 张若琪/侯向明; 审校 张明钧/高琦)
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 4月3日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/6 1620 外汇存底 3月底 -- 4,376.61亿美元 4/6 0830 消费者物价指 3月 +0.70% -0.04% 数(CPI) 4/10 1600 出口 3月 +13.0% +27.7% * 4月17日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/20 1600
以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5 1.8 1.7 2.0 1.9 1.8 1.8 1.5 1.7
(本文由台湾《今周刊》杂志提供，节选自4月6日出版的当期「老谢开讲」专栏) 股票能带来财富，但可能也会把投资人心血全部吃光。从过往的惨痛例子，必须学到教训。 前不久，在报纸上看到一篇很有意思的报导，标题是这样写着的：「消失的企业，二十年逾四○○家」，这篇报导透露了从一九六二年以来，在漫长的五十五个年头中，台湾的上市公司到今天上市柜公司高达一六五三家，台湾企业从上市的舞台消失，近二十年就高达四○○家，比率高达二○％。