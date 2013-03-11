更新版-日本股市：收在四年半高位，日圆走软推升金融和出口股

台湾经济指标预测--4月6日至5月19日
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 4月3日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/6 1620 外汇存底 3月底 -- 4,376.61亿美元 4/6 0830 消费者物价指 3月 +0.70% -0.04% 数(CPI) 4/10 1600 出口 3月 +13.0% +27.7% * 4月17日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/20 1600
“这一次，日圆的贬值不是因为日本，而是因为美国经济的复苏，这就不是外国政府可以批评日本的了，”Shinkin Asset Management基金经理人Naoki Fujiwara说。
东证股价指数 放量大涨1.9%至1,039.98点，有45.9亿股换手，上周日均成交量为34.4亿股。
金融股涨幅居前。银行股指数 跳涨5.5%，证券及保险板块也分别上涨4.9%和3.4%。
三井住友信托控股 股价上涨2.3%，此前该公司表示将偿还2,000亿日圆的政府纾困金，结束十几年来该公司部分股权由政府掌控的局面。
本田汽车 和日产汽车 受到花旗提高其目标价的提振，股价分别上涨2.6%和3.2%。
夏普 则受投资人冷落，下跌3.1%。此前朝日新闻报导称，台湾鸿海精密 与夏普在未能修改先前达成的协议后，鸿海将不会在3月26日的最后期限前投资 。(完)
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 4月3日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/6 1620 外汇存底 3月底 -- 4,376.61亿美元 4/6 0830 消费者物价指 3月 +0.70% -0.04% 数(CPI) 4/10 1600 出口 3月 +13.0% +27.7% * 4月17日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/20 1600
以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5 1.8 1.7 2.0 1.9 1.8 1.8 1.5 1.7
(本文由台湾《今周刊》杂志提供，节选自4月6日出版的当期「老谢开讲」专栏) 股票能带来财富，但可能也会把投资人心血全部吃光。从过往的惨痛例子，必须学到教训。 前不久，在报纸上看到一篇很有意思的报导，标题是这样写着的：「消失的企业，二十年逾四○○家」，这篇报导透露了从一九六二年以来，在漫长的五十五个年头中，台湾的上市公司到今天上市柜公司高达一六五三家，台湾企业从上市的舞台消失，近二十年就高达四○○家，比率高达二○％。