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亚洲 | 2013年 3月 11日 星期一 16:04 BJT

更新版-日本股市：收在四年半高位，日圆走软推升金融和出口股

“这一次，日圆的贬值不是因为日本，而是因为美国经济的复苏，这就不是外国政府可以批评日本的了，”Shinkin Asset Management基金经理人Naoki Fujiwara说。

东证股价指数 放量大涨1.9%至1,039.98点，有45.9亿股换手，上周日均成交量为34.4亿股。

金融股涨幅居前。银行股指数 跳涨5.5%，证券及保险板块也分别上涨4.9%和3.4%。

三井住友信托控股 股价上涨2.3%，此前该公司表示将偿还2,000亿日圆的政府纾困金，结束十几年来该公司部分股权由政府掌控的局面。

本田汽车 和日产汽车 受到花旗提高其目标价的提振，股价分别上涨2.6%和3.2%。

夏普 则受投资人冷落，下跌3.1%。此前朝日新闻报导称，台湾鸿海精密 与夏普在未能修改先前达成的协议后，鸿海将不会在3月26日的最后期限前投资 。(完)

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