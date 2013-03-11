中国债市: 信用债收益率估值中短端涨势趋缓，长端持稳--交易商协会

台湾经济指标预测--4月6日至5月19日
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 4月3日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/6 1620 外汇存底 3月底 -- 4,376.61亿美元 4/6 0830 消费者物价指 3月 +0.70% -0.04% 数(CPI) 4/10 1600 出口 3月 +13.0% +27.7% * 4月17日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/20 1600
路透上海3月11日 - 中国银行间市场交易商协会周一发布最新非金融企业债务融资工具定价估值显示,本周信用债收益率估值中短端涨势趋缓，而10年以上长期品种则基本持稳。
数据显示,一年期和三年期品种中，除一年重点AAA品种和三年AA-品种估值持平外，其余各品种涨幅在1-2个基点(bp)之间.
中国银行间市场交易商协会目前估值内容包含非金融企业债务融资工具1、3、5、7、10、15、20、30年期限的重点AAA、AAA、AA+、AA和AA-级品种.
以下为各品种的具体估值情况: 发行主体评级 一年期 三年期 五年期 七年期
最新 较上次(bp) 最新 较上次(bp) 最新 较上次(bp) 最新 较上次(bp) ----------------------------------------------------------------------------
重点AAA 3.93 0 4.32 +1 4.62 +1 4.90 +1
AAA 4.03 +1 4.54 +1 4.88 +1 5.12 +1
AA+ 4.27 +1 4.82 +2 5.15 +1 5.67 0
AA 4.47 +2 5.11 +1 5.67 0 6.20 +1
AA- 4.90 +1 5.88 0 6.66 -1 7.86 0
发行主体评级 10年期 15年期 20年期 30年期
最新 较上次(bp) 最新 较上次(bp) 最新 较上次(bp) 最新 较上次(bp) -----------------------------------------------------------------------------
重点AAA 5.09 0 5.35 0 5.65 0 5.86 0
AAA 5.36 +1 5.68 0 5.95 0 6.27 0
AA+ 5.99 0 6.32 0 6.60 0 6.92 0
AA 6.67 0 6.99 0 7.26 0 7.72 0
AA- 8.35 0 8.62 0 8.93 0 9.18 +1
银行间债市非金融企业债务融资工具,是指具有法人资格的非金融企业在银行间债市发行的、约定在一定期限内还本付息的有价证券,交易商协会负责受理该类债券的发行注册.目前主要品种有短期融资券(CP)、中期票据(MTN)和集合票据等.
银行间债市非金融企业债务融资工具定价估值工作指引(试行)称,上述定价估值,是指多家市场机构对当期各主要信用等级、关键期限非金融企业债务融资工具二级市场均衡收益率估计值的平均水平.
估值机构包括商业银行、保险公司、证券公司、基金公司等各类市场参与者,数量不超过22家.估值机构应于每周一11:00前报送本周估值数据,估值结果及原始估值数据将于每周一15:00在交易商协会网站公布.一级市场发行将参考估值结果定价,具体发行利率/价格将根据发行体具体资质情况以估值结果为基础浮动形成.(完)
参看详情,可点选交易商协会网站(here) (发稿 边竞/康熙泽; 审校 林高丽)
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 4月3日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/6 1620 外汇存底 3月底 -- 4,376.61亿美元 4/6 0830 消费者物价指 3月 +0.70% -0.04% 数(CPI) 4/10 1600 出口 3月 +13.0% +27.7% * 4月17日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/20 1600
以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5 1.8 1.7 2.0 1.9 1.8 1.8 1.5 1.7
(本文由台湾《今周刊》杂志提供，节选自4月6日出版的当期「老谢开讲」专栏) 股票能带来财富，但可能也会把投资人心血全部吃光。从过往的惨痛例子，必须学到教训。 前不久，在报纸上看到一篇很有意思的报导，标题是这样写着的：「消失的企业，二十年逾四○○家」，这篇报导透露了从一九六二年以来，在漫长的五十五个年头中，台湾的上市公司到今天上市柜公司高达一六五三家，台湾企业从上市的舞台消失，近二十年就高达四○○家，比率高达二○％。