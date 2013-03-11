欧洲汇市：瑞郎兑美元持稳，美国就业数据利多推高美元

截至3月5日，美元净多仓价值增至235.7亿美元，创7月17日以来最大。之前一周净多仓价值为143.9亿美元。CFTC数据显示，交易商增加了瑞郎空仓。

“未来数周美元-瑞郎将走高，这是因为瑞士央行激进货币政策立场不变，并且美国经济前景进一步改善，”法国农业信贷银行分析师在报告中表示。

上周五公布的数据显示瑞士并无通缩，但某些项目有通缩趋势。