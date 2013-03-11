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市场报道 | 2013年 3月 11日 星期一 15:58 BJT

欧洲汇市：瑞郎兑美元持稳，美国就业数据利多推高美元

截至3月5日，美元净多仓价值增至235.7亿美元，创7月17日以来最大。之前一周净多仓价值为143.9亿美元。CFTC数据显示，交易商增加了瑞郎空仓。

瑞郎兑美元持稳，0712GMT时报0.9507瑞郎。

“未来数周美元-瑞郎将走高，这是因为瑞士央行激进货币政策立场不变，并且美国经济前景进一步改善，”法国农业信贷银行分析师在报告中表示。

上周五公布的数据显示瑞士并无通缩，但某些项目有通缩趋势。

“对于瑞士央行离取消瑞郎汇率上限还很远的看法，近期数据依然对此构成支撑，”法国农业信贷银行分析师称。

瑞郎兑欧元微跌0.1%至1.2377。

瑞士零售销售将于周一稍晚公布，料显示国内市场仍相对强劲。(完)

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