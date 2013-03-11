欧洲汇市：瑞郎兑美元持稳，美国就业数据利多推高美元

台湾经济指标预测--4月6日至5月19日
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 4月3日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/6 1620 外汇存底 3月底 -- 4,376.61亿美元 4/6 0830 消费者物价指 3月 +0.70% -0.04% 数(CPI) 4/10 1600 出口 3月 +13.0% +27.7% * 4月17日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/20 1600
截至3月5日，美元净多仓价值增至235.7亿美元，创7月17日以来最大。之前一周净多仓价值为143.9亿美元。CFTC数据显示，交易商增加了瑞郎空仓。
瑞郎兑美元持稳，0712GMT时报0.9507瑞郎。
“未来数周美元-瑞郎将走高，这是因为瑞士央行激进货币政策立场不变，并且美国经济前景进一步改善，”法国农业信贷银行分析师在报告中表示。
上周五公布的数据显示瑞士并无通缩，但某些项目有通缩趋势。
“对于瑞士央行离取消瑞郎汇率上限还很远的看法，近期数据依然对此构成支撑，”法国农业信贷银行分析师称。
瑞郎兑欧元微跌0.1%至1.2377。
瑞士零售销售将于周一稍晚公布，料显示国内市场仍相对强劲。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 孙茉莉/王翔琼; 审校 高琦/蔡美珍)
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 4月3日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/6 1620 外汇存底 3月底 -- 4,376.61亿美元 4/6 0830 消费者物价指 3月 +0.70% -0.04% 数(CPI) 4/10 1600 出口 3月 +13.0% +27.7% * 4月17日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/20 1600
以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5 1.8 1.7 2.0 1.9 1.8 1.8 1.5 1.7
路透4月5日 - 英国央行货币政策委员会(MPC)委员弗利葛周三表示， 英国已出现消费放缓，而且情况可能恶化，凸显出在利率问题上有必要保 持谨慎。