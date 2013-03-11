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亚洲 | 2013年 3月 11日 星期一 15:47 BJT

标题新闻：日本将以每股2,949日圆出脱日本烟草持股，较周一收盘价折价2.02%--政府文件

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

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