台湾货币市场：资金充裕令短率续在低位，月底情况仍受关注

台湾经济指标预测--4月6日至5月19日
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 4月3日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/6 1620 外汇存底 3月底 -- 4,376.61亿美元 4/6 0830 消费者物价指 3月 +0.70% -0.04% 数(CPI) 4/10 1600 出口 3月 +13.0% +27.7% * 4月17日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/20 1600
* 资金平稳宽裕令短率续在低位
* 公债殖利率弹升可观察银行短期投资资金是否转至长期
* 短票利率还在低档
记者 高洁如
路透台北3月8日 - 台湾银行间短率周一大致平稳。资调人士指出，市场资金仍多，虽目前还是有不少银行在3月底的资金调度仍显得保守，惟整体市场资金还是相当宽裕，短率大致维持低位不变。
资金调度人员表示，银行虽维持负数操作，主因银行大都想在月底受限于内控规定无法拆出之际，再行回补积数，整体而言市场的资金并非缺乏，仍相当宽裕。
对于公债买卖断殖利率连续大幅弹升两日，一位票券商资深资金调度人员表示，公债附买回利率主要看银行的资金水位充裕与否，并不一定会受到债券殖利率弹升的影响，但是不能否认，公债殖利率弹升可能引起短期投资部位转而配置长期投资部位，这可能会间接影响短率的波动。
“今天除了续做拆入，也有找到新钱。资金非常好找，”一位大型本地民营银行资金调度人员说。
交易员并表示，虽然目前还是有不少银行月底无法拆出，不过最坏的情况下还是能寄望大型公股银行在月底救急，利率上顶多反映上来一些，并不至于有太大的波动幅度。
本地时间15:34银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.388%，同上日；今日区间在0.295-0.415%，上日也在0.295-0.41%；一周拆款利率在0.388-0.43%，上日在0.388-0.44%。
**短票也在低位**
票券商指出，银行的资金仍相当充裕，短票利率仍在低位。
也有大型票券商交易员表示，虽然目前银行资金仍然充裕得不得了，但月底情况还需多加关注，也不排除提前与部分银行商议调高跨月短票利率，并给予加码。
今日30天左右短票利率今日成交在0.7-0.71%，同于上日。
台湾央行周一存单到期金额1,535.5亿，存单发行金额待稍晚公布。
本周存单到期总额4,544.6亿台币，本周余日的存单到期金额如下：周二73亿，周三2,189.6亿，周四92亿以及周五654.5亿台币。
拆款中心资料 显示，修正后周五超额准备为负120亿台币；累计至周日超额准备为负124亿台币，加计前期1%的超额准备为1,044亿台币。
**公债RP利率 **
公债与公司债附买回(RP)利率则是持稳。证券业资金调度人士认为，随着近期台债殖利率急弹，市场操作转趋保守，令成交量萎缩、资金调度需求降温，料公债RP利率将维持在既有区间。
他们指出，月初资金情势偏向宽松，部分银行、投信仍有积极承作公司债RP的需求，但市场普遍缺券，成交主要以到期续做为主，公司债RP利率微向区间低位靠拢。
受到台债殖利率急弹影响，一券商资金调度人士说，“公债RP利率往下速度没这么快了。”
另一票券商交易员称，略微感觉投信端资金有多缺不一的情形，近期RP利率不太敢再往下调整，将先维持目前利率水准。
本周交割紧缩因子包括：周二台塑石化 100亿台币公司债交割、中信金控 旗下中信银10亿人民币宝岛债交割，及周五联电 100亿台币公司债交割。
证券商的公债10天期附买回利率成交区间在0.68-0.70%，与上日同；一个月期公司债RP利率交投区间则在0.79-0.80%，部分在0.78%，同于上日。
票券商方面，大型业者的短天期公债附买回利率成交区间在0.60-0.66%；一个月公司债RP利率交投区间则在0.70-0.72%。(完) (审校 林高丽)
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 4月3日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/6 1620 外汇存底 3月底 -- 4,376.61亿美元 4/6 0830 消费者物价指 3月 +0.70% -0.04% 数(CPI) 4/10 1600 出口 3月 +13.0% +27.7% * 4月17日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/20 1600
以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5 1.8 1.7 2.0 1.9 1.8 1.8 1.5 1.7
(本文由台湾《今周刊》杂志提供，节选自4月6日出版的当期「老谢开讲」专栏) 股票能带来财富，但可能也会把投资人心血全部吃光。从过往的惨痛例子，必须学到教训。 前不久，在报纸上看到一篇很有意思的报导，标题是这样写着的：「消失的企业，二十年逾四○○家」，这篇报导透露了从一九六二年以来，在漫长的五十五个年头中，台湾的上市公司到今天上市柜公司高达一六五三家，台湾企业从上市的舞台消失，近二十年就高达四○○家，比率高达二○％。