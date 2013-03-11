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亚洲 | 2013年 3月 11日 星期一 15:54 BJT

标题新闻：马来西亚3月1-10日棕榈油出口较上月同期增长2.2%至438,549吨--SGS

注:SGS为船货调查机构Societe Generale de Surveillance的缩写.

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

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