路透专访：中国钢铁行业或面临关停潮，大矿商亦将受累--钢企高层

路透北京3月11日 - 一位中国钢铁企业高管称，未来几年中国规模膨胀的钢铁行业将面临一波关停浪潮，需求放缓和数十年的“盲目扩张”最终将拖累到整个行业。

山东石横特钢集团有限公司董事长张武宗在接受路透采访时表示，中国的这些问题还将影响到力拓 和必和必拓 等押注中国需求持续增长的供应商的大规模扩张计划。作为人大代表的张武宗是一位有着40年钢铁行业经历的资深人士。

“中国市场目前供应过剩，”他表示，“这点政府清楚，我们也清楚。‘适者生存’是解决问题的唯一途径。”

“这会有一个时间过程，但我认为很多落后的民营企业将会关门。一些国有企业、包括一些大型企业也难逃厄运。”他表示。

中国的粗钢产能至少有9亿吨，远高于2012年官方统计的7.16亿吨的总产量。去年该行业的利润骤降98%，很多企业出现亏损。

今年稍早时中国政府表示，将执行新的政策鼓励并购重组，关闭落后炼厂，力争到2015年钢铁行业前十大企业产量占比将达到60%。

“市场所能采取的最佳方式就是‘适者生存’--这不是国有企业和民营企业谁取代谁的问题，而取决于谁更强，”张武宗表示，并指出目前的政策扭曲了“市场秩序”。

他并称，过去几年里他的工厂淘汰了约200万吨粗钢产能，以提高效率。去年该公司的产能排名仅为第64位，但盈利排名却高居第六。

**对矿商的影响**

张武宗表示，鉴于钢铁需求已放缓，且2013年增速很难超过去年的3.1%，海外大矿商将未来押注于中国的做法是错误的，未来也可能面临大幅亏损。

“中国因素已推动了力拓和必和必拓的增长，但它们现在过于依赖中国需求，但这无法延续之前那样的增长速度了，”他表示。

他并称，即便算上中国西部地区的开发也不够。此前这些矿商将中国的西部开发作为未来数年全球钢铁需求的最大驱动因素之一。

“西部开发是会进行，但不会和东部一样，也不会依赖于国外铁矿石。西部地区有大型国内矿山即将投产，而且要想到必和必拓与力拓等公司将原材料运到四川这样的(内陆)地区也是不现实的。”

张武宗表示，当他1976年首次进入钢铁行业时，当时的总产能约为3,000万吨。现在产能已增至约30倍。未来不可能进一步扩张了。

”这是不可持续的--需求不会增加那么多，中国的能源和基础设施也无法提供支持。”(完)