中国债市：利率债收益率小幅抬升，因中国2月通胀超预期及美就业数据向好

路透上海3月11日 - 中国银行间债市周一利率债收益率先涨后跌，整体则呈现小幅抬升态势，因此前公布的中国2月居民消费价格指数(CPI)略超预期，且美国就业数据等走势向好。

交易员表示，从现券表现来看，上述数据并未改变机构对债市的短期预期，后市方向仍甚不明朗。在市场资金面有所缓和后，下一步要继续观望央行公开市场操作的方向和力度。

“国债上午收益率上去了，下午又下来一点。(总的来说)略有上行吧，大约2bp。”上海一银行交易员称。

该交易员解释说，上述变化主要受中国2月CPI涨幅略超预期，以及美国就业数据向好影响。不过冲击过后，现券可能更多归于观望。

继中国公布2月出口强劲而进口萎缩之后，周六数据显示投资和消费亦一喜一忧，CPI因春节因素攀升而PPI低迷依旧。鉴于经济处于非均衡的弱复苏态势，宏观政策面料将保持稳定。

周末公布的美国非农就业数据也表现强劲，美国2月非农就业岗位增加23.6万个，增幅高于预期，失业率下滑至四年低点，给经济体质带来了一个亮丽的信号。

另外，有交易员称今日铁道债表现相对较好。对此，华南一银行交易员认为，从成交券种的收益率变化情况来看，应该只算尚可，而非“太受追捧”。

上述上海交易员则指出，在铁道部被分拆后，新发铁道债的资质以及风险权重等规定都有一定不确定性，而老债则应该属于“新老划断”前的老待遇。因此对此种债的需求增加，也属正常。

据国务院周日提请全国人大审议的国务院机构改革方案，将实行铁路政企分开，将铁道部拟订铁路发展规划和政策的行政职责划入交通运输部；组建国家铁路局，由交通运输部管理，承担铁道部的其他行政职责；组建中国铁路总公司，承担铁道部的企业职责；不再保留铁道部。

成交相对较多，剩余期限为14.46年的铁道债1280244券最新成交 在4.94%，上日加权4.9695%。

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

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今日 2.2188 2.9894

上日 2.4507 2.4862

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比) 央票参考率 2.8980/2.8360 国债参考率报价 2.7985/2.7325 金融债参考率报价 3.3635/3.2908(完)