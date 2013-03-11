中国债市：利率债收益率小幅抬升，因中国2月通胀超预期及美就业数据向好

台湾经济指标预测--4月6日至5月19日
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 4月3日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/6 1620 外汇存底 3月底 -- 4,376.61亿美元 4/6 0830 消费者物价指 3月 +0.70% -0.04% 数(CPI) 4/10 1600 出口 3月 +13.0% +27.7% * 4月17日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/20 1600
路透上海3月11日 - 中国银行间债市周一利率债收益率先涨后跌，整体则呈现小幅抬升态势，因此前公布的中国2月居民消费价格指数(CPI)略超预期，且美国就业数据等走势向好。
交易员表示，从现券表现来看，上述数据并未改变机构对债市的短期预期，后市方向仍甚不明朗。在市场资金面有所缓和后，下一步要继续观望央行公开市场操作的方向和力度。
“国债上午收益率上去了，下午又下来一点。(总的来说)略有上行吧，大约2bp。”上海一银行交易员称。
该交易员解释说，上述变化主要受中国2月CPI涨幅略超预期，以及美国就业数据向好影响。不过冲击过后，现券可能更多归于观望。
继中国公布2月出口强劲而进口萎缩之后，周六数据显示投资和消费亦一喜一忧，CPI因春节因素攀升而PPI低迷依旧。鉴于经济处于非均衡的弱复苏态势，宏观政策面料将保持稳定。
周末公布的美国非农就业数据也表现强劲，美国2月非农就业岗位增加23.6万个，增幅高于预期，失业率下滑至四年低点，给经济体质带来了一个亮丽的信号。
另外，有交易员称今日铁道债表现相对较好。对此，华南一银行交易员认为，从成交券种的收益率变化情况来看，应该只算尚可，而非“太受追捧”。
上述上海交易员则指出，在铁道部被分拆后，新发铁道债的资质以及风险权重等规定都有一定不确定性，而老债则应该属于“新老划断”前的老待遇。因此对此种债的需求增加，也属正常。
据国务院周日提请全国人大审议的国务院机构改革方案，将实行铁路政企分开，将铁道部拟订铁路发展规划和政策的行政职责划入交通运输部；组建国家铁路局，由交通运输部管理，承担铁道部的其他行政职责；组建中国铁路总公司，承担铁道部的企业职责；不再保留铁道部。
成交相对较多，剩余期限为14.46年的铁道债1280244券最新成交 在4.94%，上日加权4.9695%。
质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):
1天 7天
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今日 2.2188 2.9894
上日 2.4507 2.4862
以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比) 央票参考率 2.8980/2.8360 国债参考率报价 2.7985/2.7325 金融债参考率报价 3.3635/3.2908(完)
欲浏览各债券品种基准券收益率报价,请点选 欲浏览其他期限国债回购利率报价,请点选 (发稿 李宏薇; 审校 黄凯)
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 4月3日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/6 1620 外汇存底 3月底 -- 4,376.61亿美元 4/6 0830 消费者物价指 3月 +0.70% -0.04% 数(CPI) 4/10 1600 出口 3月 +13.0% +27.7% * 4月17日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/20 1600
以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5 1.8 1.7 2.0 1.9 1.8 1.8 1.5 1.7
(本文由台湾《今周刊》杂志提供，节选自4月6日出版的当期「老谢开讲」专栏) 股票能带来财富，但可能也会把投资人心血全部吃光。从过往的惨痛例子，必须学到教训。 前不久，在报纸上看到一篇很有意思的报导，标题是这样写着的：「消失的企业，二十年逾四○○家」，这篇报导透露了从一九六二年以来，在漫长的五十五个年头中，台湾的上市公司到今天上市柜公司高达一六五三家，台湾企业从上市的舞台消失，近二十年就高达四○○家，比率高达二○％。