更新版 1-中国货币市场：流动性不脱宽松，本周关注民生转债发行资金扰动

台湾经济指标预测--4月6日至5月19日
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 4月3日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/6 1620 外汇存底 3月底 -- 4,376.61亿美元 4/6 0830 消费者物价指 3月 +0.70% -0.04% 数(CPI) 4/10 1600 出口 3月 +13.0% +27.7% * 4月17日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/20 1600
(新增收盘报价、交易量数据并更新背景)
路透北京3月11日 - 中国银行间市场周一流动性整体未脱宽松范畴，隔夜和14天回购加权利率下行；惟上周资金价格大幅走低的七天品种，今日其利率水平有所修正，跳涨逾50个基点（bp）贴近3%水平。
交易员表示，本周比较关注民生银行可转债的启动时间，及其发行过程中对资金面的影响。如果该次新债发行于周五启动的话，那么本周后半段资金面或现波动。
“今天资金一点不紧张，七天利率水平上涨那主要是因为上周下太多了，今天第一笔开在这里了。”北京一银行交易员表示。
北京时间16:58，据路透报价系统显示，七天期质押式回购加权利率 报2.9894%。上周五其收报2.4862%，贴近逾八个月低位，上周累计下跌约195个基点（bp）。
中国民生银行 将于本周启动可转债发行，对资金面的影响备受市场关注。两位消息人士周一对路透表示，是次新债发行资金冻结日初定在本周五(15日)，而资金解冻日在下周中前后，其中网下未获配售申购资金下周三(20日)解冻，网上未中签资金则是下周四(21日)。
今日银行间市场质押式回购总成交量为6,011.2亿元人民币，较上周五5,690.07亿元的交易量增长5.6%；其中，隔夜品种成交量为4,748.14亿元，上交易日为4,596.05亿元。
北京时间17:03 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量（亿元）
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 2.2188 2.4507 -23.19 4,748.14
七天 2.9894 2.4862 50.32 614.79
14天 2.7817 2.8349 -5.32 336.28
上交所债券回购
其中:隔夜 1.0600 1.2300 -43.00 1,518.65
七天 2.6250 2.5050 12.00 286.12
14天 3.0100 3.0100 0.00 33.49
回购定盘利率
其中:隔夜 2.2366 2.4738 -23.72
七天 3.0100 2.5000 51.00
14天 2.7400 2.8800 -14.00
shibor
其中:隔夜 2.2315 2.4680 -23.65
七天 2.9980 2.4960 50.20
三个月 3.8816 3.8812 0.04
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以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 4月3日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/6 1620 外汇存底 3月底 -- 4,376.61亿美元 4/6 0830 消费者物价指 3月 +0.70% -0.04% 数(CPI) 4/10 1600 出口 3月 +13.0% +27.7% * 4月17日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/20 1600
以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5 1.8 1.7 2.0 1.9 1.8 1.8 1.5 1.7
(本文由台湾《今周刊》杂志提供，节选自4月6日出版的当期「老谢开讲」专栏) 股票能带来财富，但可能也会把投资人心血全部吃光。从过往的惨痛例子，必须学到教训。 前不久，在报纸上看到一篇很有意思的报导，标题是这样写着的：「消失的企业，二十年逾四○○家」，这篇报导透露了从一九六二年以来，在漫长的五十五个年头中，台湾的上市公司到今天上市柜公司高达一六五三家，台湾企业从上市的舞台消失，近二十年就高达四○○家，比率高达二○％。