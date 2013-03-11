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亚洲 | 2013年 3月 11日 星期一 17:18 BJT

更新版 1-中国货币市场：流动性不脱宽松，本周关注民生转债发行资金扰动

(新增收盘报价、交易量数据并更新背景)

路透北京3月11日 - 中国银行间市场周一流动性整体未脱宽松范畴，隔夜和14天回购加权利率下行；惟上周资金价格大幅走低的七天品种，今日其利率水平有所修正，跳涨逾50个基点（bp）贴近3%水平。

交易员表示，本周比较关注民生银行可转债的启动时间，及其发行过程中对资金面的影响。如果该次新债发行于周五启动的话，那么本周后半段资金面或现波动。

“今天资金一点不紧张，七天利率水平上涨那主要是因为上周下太多了，今天第一笔开在这里了。”北京一银行交易员表示。

北京时间16:58，据路透报价系统显示，七天期质押式回购加权利率 报2.9894%。上周五其收报2.4862%，贴近逾八个月低位，上周累计下跌约195个基点（bp）。

中国民生银行 将于本周启动可转债发行，对资金面的影响备受市场关注。两位消息人士周一对路透表示，是次新债发行资金冻结日初定在本周五(15日)，而资金解冻日在下周中前后，其中网下未获配售申购资金下周三(20日)解冻，网上未中签资金则是下周四(21日)。

今日银行间市场质押式回购总成交量为6,011.2亿元人民币，较上周五5,690.07亿元的交易量增长5.6%；其中，隔夜品种成交量为4,748.14亿元，上交易日为4,596.05亿元。

北京时间17:03 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量（亿元）

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.2188 2.4507 -23.19 4,748.14

七天 2.9894 2.4862 50.32 614.79

14天 2.7817 2.8349 -5.32 336.28

上交所债券回购

其中:隔夜 1.0600 1.2300 -43.00 1,518.65

七天 2.6250 2.5050 12.00 286.12

14天 3.0100 3.0100 0.00 33.49

回购定盘利率

其中:隔夜 2.2366 2.4738 -23.72

七天 3.0100 2.5000 51.00

14天 2.7400 2.8800 -14.00

shibor

其中:隔夜 2.2315 2.4680 -23.65

七天 2.9980 2.4960 50.20

三个月 3.8816 3.8812 0.04

---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---(完) (发稿 康熙泽; 审校 黄凯/张喜良)

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