中国债市：通胀忧虑推升利率互换曲线略上移，但总体未脱离震荡

台湾经济指标预测--4月6日至5月19日
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 4月3日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/6 1620 外汇存底 3月底 -- 4,376.61亿美元 4/6 0830 消费者物价指 3月 +0.70% -0.04% 数(CPI) 4/10 1600 出口 3月 +13.0% +27.7% * 4月17日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/20 1600
路透上海3月11日 - 中国人民币利率互换 周一收益率曲线略有上移，主要受中国周末公布的通胀数据超预期,及美国非农就业数据意外强劲的影响；机构猜测如果国内通胀情势后续继续发酵，央行恐将收紧货币，但目前来看通胀尚不足虑，互换市场总体并未脱离近日的震荡局面。
“今天(互换曲线)整体略有上浮，主要周末美国公布的数据还不错，国内CPI又偏高，最近外汇占款又偏高，大家猜测央行会不会收紧。”北京一商业银行交易员称。
她并指出，但目前来看，货币政策尚无收紧之忧，在没有进一步的消息面刺激下,利率互换市场短线较难摆脱震荡格局.
继中国公布2月出口强劲而进口萎缩之后，周六数据显示投资和消费亦一喜一忧，CPI因春节因素攀升而PPI低迷依旧。鉴于经济处于非均衡的弱复苏态势，宏观政策面料将保持稳定。
而周末公布的美国非农就业数据也表现强劲，美国2月非农就业岗位增加23.6万个，增幅高于预期，失业率下滑至四年低点，给经济体质带来了一个亮丽的信号。
以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):
三个月 一年 三年 五年 七年 ------------------------------------------------------------------------------ 周一 3.1350/3.2450 3.2014/3.2900 3.4429/3.5336 3.6557/3.7479 3.6620/3.9460 周五 3.1325/3.2350 3.1830/3.2580 3.4400/3.5190 3.6440/3.7300 3.6775/3.8900 ------------------------------------------------------------------------------
+0.0025/+0.0100 +0.0184/+0.0320 +0.0029/+0.0146 +0.0117/+0.0179 -0.0155/+0.0560
注: 以上数据均为按季度计算报价
利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.
中国外汇交易中心统计数据显示,2013年2月人民币IRS成交的名义本金总额为1,955.69亿元人民币,较1月的2,722.35亿元减近三成.(完) (发稿 丁淑琴; 审校 林高丽)
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 4月3日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/6 1620 外汇存底 3月底 -- 4,376.61亿美元 4/6 0830 消费者物价指 3月 +0.70% -0.04% 数(CPI) 4/10 1600 出口 3月 +13.0% +27.7% * 4月17日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/20 1600
以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5 1.8 1.7 2.0 1.9 1.8 1.8 1.5 1.7
(本文由台湾《今周刊》杂志提供，节选自4月6日出版的当期「老谢开讲」专栏) 股票能带来财富，但可能也会把投资人心血全部吃光。从过往的惨痛例子，必须学到教训。 前不久，在报纸上看到一篇很有意思的报导，标题是这样写着的：「消失的企业，二十年逾四○○家」，这篇报导透露了从一九六二年以来，在漫长的五十五个年头中，台湾的上市公司到今天上市柜公司高达一六五三家，台湾企业从上市的舞台消失，近二十年就高达四○○家，比率高达二○％。