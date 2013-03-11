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亚洲 | 2013年 3月 11日 星期一 16:31 BJT

中国债市：通胀忧虑推升利率互换曲线略上移，但总体未脱离震荡

路透上海3月11日 - 中国人民币利率互换 周一收益率曲线略有上移，主要受中国周末公布的通胀数据超预期,及美国非农就业数据意外强劲的影响；机构猜测如果国内通胀情势后续继续发酵，央行恐将收紧货币，但目前来看通胀尚不足虑，互换市场总体并未脱离近日的震荡局面。

“今天(互换曲线)整体略有上浮，主要周末美国公布的数据还不错，国内CPI又偏高，最近外汇占款又偏高，大家猜测央行会不会收紧。”北京一商业银行交易员称。

她并指出，但目前来看，货币政策尚无收紧之忧，在没有进一步的消息面刺激下,利率互换市场短线较难摆脱震荡格局.

继中国公布2月出口强劲而进口萎缩之后，周六数据显示投资和消费亦一喜一忧，CPI因春节因素攀升而PPI低迷依旧。鉴于经济处于非均衡的弱复苏态势，宏观政策面料将保持稳定。

而周末公布的美国非农就业数据也表现强劲，美国2月非农就业岗位增加23.6万个，增幅高于预期，失业率下滑至四年低点，给经济体质带来了一个亮丽的信号。

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年 ------------------------------------------------------------------------------ 周一 3.1350/3.2450 3.2014/3.2900 3.4429/3.5336 3.6557/3.7479 3.6620/3.9460 周五 3.1325/3.2350 3.1830/3.2580 3.4400/3.5190 3.6440/3.7300 3.6775/3.8900 ------------------------------------------------------------------------------

+0.0025/+0.0100 +0.0184/+0.0320 +0.0029/+0.0146 +0.0117/+0.0179 -0.0155/+0.0560

注: 以上数据均为按季度计算报价

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.

中国外汇交易中心统计数据显示,2013年2月人民币IRS成交的名义本金总额为1,955.69亿元人民币,较1月的2,722.35亿元减近三成.(完) (发稿 丁淑琴; 审校 林高丽)

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