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亚洲 | 2013年 3月 12日 星期二 07:59 BJT

台湾经济指标预测--3月12日至5月20日

以下为台湾近期预定公布的经济数据:         
    
 *  3月18日当周
   日期    当地时间    经济指标    公布月分    预估值              前值
   3/20        1600    外销订单         2月        --  +18.0%(年变动率)
   3/22        0830  季调失业率         2月        --            +4.20%
  
 
 *  3月25日当周      
 日期     当地时       经济指标   公布月分    预估值               前值
          间                                          
  3/25    1600         工业生产        2月        --            +19.17%
  3/25    1600     M2货币总计数        2月        --             +2.99%
 
 
 *  4月1日当周      
 日期    当地时间  经济指标       公布月分    预估值               前值
  4/3    1610      外汇存底          3月底        --      4,040.8亿美元
 
 
  *  4月8日当周      
 日期    当地时间  经济指标            公布月  预估值               前值
                                           分          
  4/8    0830      消费者物价指数(CP      3月      --             +2.97%
                   I)                                  
  4/8    1600      出口                   3月      --             -15.8%
                                                       
 
  
  *  5月20日当周
 日期    当地时间    经济指标     公布月分   预估值                 前值
  5/20   1610        经常帐         第一季       --      顺差159.6亿美元
 
 --      --     国内生产总值(GDP)    第一季概估        --  +3.72%(统计值
                                             值                        )
 --      --     央行理监事会议         第一季          --  重贴现率1.875
                                                                       %
 
    参看全球经济数据相关资料，点选  
    参看台湾经济数据相关资料，可点选 ；相关新闻请点选

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