台湾已公布经济指标--2013/3/12

重温稿-《中国新债预测》国开行1/3/5/10年债均值3.48%、3.86%、3.97%和4.03%

* 招标品种：国开行1/3/5/10年固息债 * 期限及招标金额：1年：40亿；3年：50亿元；5年：40亿元；10年：100亿 * 招标时间：1/3/5年：4月6日9:30-10:30；10年：4月6日9:30-11:10 * 受访人数：10位(银行、券商) * 预测区间：3.45%-3.52%；3.83%-3.9%；3.94%-4.05%；3.99%-4.08% * 预测均值：3.48%；3.86%；3.97%；4.03% 路透上海4月5日 - 中国国家开发银行 周四将招标发行一、三、五和10年四期债。路透调查显示 ，清明小长假后现券先强后弱，一级投标热情也差强人意，市场情绪依旧偏谨慎，预计明日新债整体需求中规 中矩，短端表现料好于长端，四期债收益率预测均值分别为3.48%、3.86%、3.97%和4.03%。 “挺难判断的，最近市场变化太大，上个洗手间回来一看已经不是那个世界了。”华东一银行交易员称。 而周四的国开10年品种为新发债，这也是时隔近半年后再度