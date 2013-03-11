重温稿-《中国新债预测》国开行福娃债增发收益率料低于二级，配置需求余温仍在

重温稿-中股业绩：上汽集团去年净利320亿元同比增7.4%，目标今年整车销售673.5万辆
路透北京4月5日 - 中国最大汽车企业--上海汽车集团股份有限公司周三公告称，2016年公司实现净利润320.09亿元人民币，同比增长7.43%，公司经营业绩再创新纪录。公司实现营业总收入7,564.16亿元，同比增长12.82%。
* 招标品种: 国开行第1-5期固息债第四次增发
* 期限及金额:1/3/7/10年：各期不超过60亿元人民币；5年不超70亿元
* 招标时间: 周二(12日)： 1/3/5年 9:30-10:30；7/10年 9:30-11:10
* 受访人数: 8位(银行、券商
* 预测区间: 3.18%-3.33%；3.72%-3.82%；3.93%-4.07%；4.16%-4.26%；4.27%-4.35%
* 预测均值: 3.27%；3.77%；4.00%；4.22%；4.32%
路透上海3月11日 - 中国国家开发银行 周二将第四次增发今年首批“福娃债”(指五债联发)。路透调查显示，目前二级市场呈稳中偏弱格局，且短期内基本面难有明显变化；不过随着资金面逐步恢复宽松，配置需求余温仍在，料明日该五期增发债中标收益率整体稍低于二级市场水平。
市场人士并指出，从上周四进出口行两期债的招标情况看，机构的认购热情已较此前的高峰期有所减弱，因此明日新债再现定位大幅偏低的局面可能性不大。
“二级市场现在卖盘压力不小，不过现在基本面比较中性，(新债)配置需求应该还是有的，估计三年和五年的需求不错。”华南一银行分析师指出。
在各家机构的预测中，对一年期品种的分歧最大。尽管当前流动性逐渐缓和，但对于未来资金面预期的不确定性，或对短期品种形成压力。
南京银行的预测报告就指出，上周国开债的收益率短上长下，曲线开始平坦化，前期流动性宽松支撑的行情已经过去。
银行间市场周一流动性整体未脱宽松范畴，隔夜和14天回购加权利率下行；惟上周资金价格大幅走低的七天品种，今日其利率水平有所修正，跳涨逾50个基点（bp）贴近3%水平。
继中国公布2月出口强劲而进口萎缩之后，周六数据显示投资和消费亦一喜一忧，CPI因春节因素攀升而PPI低迷依旧。鉴于经济处于非均衡的弱复苏态势，宏观政策面料将保持稳定。
二级市场上,剩余期限约4.84年的国开行五年固息债130203券最新成交在 4.0450%，上日尾盘为4.0692%。
银行间市场国开行固息政策债到期收益率曲线 显示，1/3/5/7/10年品种最新收益率分别为3.3320%、3.8273%、4.0397%、4.2508%和4.3436%。
以下为1-5期固息债首发及前三次增发结果：
招标日 一年 三年 五年 七年 10年 总规模(亿元)
票面利率 1月8日 3.32% 3.8934% 4.1617% 4.3251% 4.43% 300
首次增发收益率 1月22日 3.1952% 3.8050% 4.1053% 4.2867% 4.3879% 310
二次增发收益率 2月5日 3.1513% 3.7207% 4.0489% 4.2582% 4.3662% 300
三次增发收益率 2月26日 3.2467% 3.7796% 4.0096% 4.2121% 4.3237% 300
明日招标增发债具体条款如下:
第1-5期第四次增发
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发行总量 至多310亿元
除五年期上限70亿，其余每期至多60亿元
期限/计息方式 一、三、五、七、10年/固息
票面利率 3.32%、3.8934%、4.1617%、4.3251%、4.43%
招标时间 3月12日
1/3/5年:9:30-10:30
7/10年:9:30-11:10
招标方式 1/10年:单一价格(荷兰式)招标方式
3/5/7年:多种价格(美国式)招标方式
缴款日 3月14日
起息日 1月10日
分销期 3月13日-3月14日
上市日 1年:3月18日
3/5/7/10年:3月20日
基本承销额 无
发行人增发权利 保留
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国开行并称，如遇市场情况发生重大变化，保留对上述债券发行品种和发行时间等要素进行调整的权利。上述增发债券上市后同对应的原债券合并交易。(完) (发稿 边竞; 审校 张喜良)
路透北京4月5日 - 中国最大汽车企业--上海汽车集团股份有限公司周三公告称，2016年公司实现净利润320.09亿元人民币，同比增长7.43%，公司经营业绩再创新纪录。公司实现营业总收入7,564.16亿元，同比增长12.82%。
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月6日(四) 0500 日本消费者信心指数 3月 -- 43.1 0715 瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月) 3月 -- +0.5% (较上年同期) +0.5% +0.6% 1130 美国Challenger企业计划裁员岗位(个) 3月 -- 36,957 1230 美国一周初请失业金人数(万人) 4月1日当周 25.0 25.8 四周均值(万人)
* 招标品种：国开行1/3/5/10年固息债 * 期限及招标金额：1年：40亿；3年：50亿元；5年：40亿元；10年：100亿 * 招标时间：1/3/5年：4月6日9:30-10:30；10年：4月6日9:30-11:10 * 受访人数：10位(银行、券商) * 预测区间：3.45%-3.52%；3.83%-3.9%；3.94%-4.05%；3.99%-4.08% * 预测均值：3.48%；3.86%；3.97%；4.03% 路透上海4月5日 - 中国国家开发银行 周四将招标发行一、三、五和10年四期债。路透调查显示 ，清明小长假后现券先强后弱，一级投标热情也差强人意，市场情绪依旧偏谨慎，预计明日新债整体需求中规 中矩，短端表现料好于长端，四期债收益率预测均值分别为3.48%、3.86%、3.97%和4.03%。 “挺难判断的，最近市场变化太大，上个洗手间回来一看已经不是那个世界了。”华东一银行交易员称。 而周四的国开10年品种为新发债，这也是时隔近半年后再度