重温稿-《中国新债预测》国开行福娃债增发收益率料低于二级，配置需求余温仍在

* 招标品种: 国开行第1-5期固息债第四次增发

* 期限及金额:1/3/7/10年：各期不超过60亿元人民币；5年不超70亿元

* 招标时间: 周二(12日)： 1/3/5年 9:30-10:30；7/10年 9:30-11:10

* 受访人数: 8位(银行、券商

* 预测区间: 3.18%-3.33%；3.72%-3.82%；3.93%-4.07%；4.16%-4.26%；4.27%-4.35%

* 预测均值: 3.27%；3.77%；4.00%；4.22%；4.32%

路透上海3月11日 - 中国国家开发银行 周二将第四次增发今年首批“福娃债”(指五债联发)。路透调查显示，目前二级市场呈稳中偏弱格局，且短期内基本面难有明显变化；不过随着资金面逐步恢复宽松，配置需求余温仍在，料明日该五期增发债中标收益率整体稍低于二级市场水平。

市场人士并指出，从上周四进出口行两期债的招标情况看，机构的认购热情已较此前的高峰期有所减弱，因此明日新债再现定位大幅偏低的局面可能性不大。

“二级市场现在卖盘压力不小，不过现在基本面比较中性，(新债)配置需求应该还是有的，估计三年和五年的需求不错。”华南一银行分析师指出。

在各家机构的预测中，对一年期品种的分歧最大。尽管当前流动性逐渐缓和，但对于未来资金面预期的不确定性，或对短期品种形成压力。

南京银行的预测报告就指出，上周国开债的收益率短上长下，曲线开始平坦化，前期流动性宽松支撑的行情已经过去。

银行间市场周一流动性整体未脱宽松范畴，隔夜和14天回购加权利率下行；惟上周资金价格大幅走低的七天品种，今日其利率水平有所修正，跳涨逾50个基点（bp）贴近3%水平。

继中国公布2月出口强劲而进口萎缩之后，周六数据显示投资和消费亦一喜一忧，CPI因春节因素攀升而PPI低迷依旧。鉴于经济处于非均衡的弱复苏态势，宏观政策面料将保持稳定。

二级市场上,剩余期限约4.84年的国开行五年固息债130203券最新成交在 4.0450%，上日尾盘为4.0692%。

银行间市场国开行固息政策债到期收益率曲线 显示，1/3/5/7/10年品种最新收益率分别为3.3320%、3.8273%、4.0397%、4.2508%和4.3436%。

以下为1-5期固息债首发及前三次增发结果：

招标日 一年 三年 五年 七年 10年 总规模(亿元)

票面利率 1月8日 3.32% 3.8934% 4.1617% 4.3251% 4.43% 300

首次增发收益率 1月22日 3.1952% 3.8050% 4.1053% 4.2867% 4.3879% 310

二次增发收益率 2月5日 3.1513% 3.7207% 4.0489% 4.2582% 4.3662% 300

三次增发收益率 2月26日 3.2467% 3.7796% 4.0096% 4.2121% 4.3237% 300

明日招标增发债具体条款如下:

第1-5期第四次增发

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发行总量 至多310亿元

除五年期上限70亿，其余每期至多60亿元

期限/计息方式 一、三、五、七、10年/固息

票面利率 3.32%、3.8934%、4.1617%、4.3251%、4.43%

招标时间 3月12日

1/3/5年:9:30-10:30

7/10年:9:30-11:10

招标方式 1/10年:单一价格(荷兰式)招标方式

3/5/7年:多种价格(美国式)招标方式

缴款日 3月14日

起息日 1月10日

分销期 3月13日-3月14日

上市日 1年:3月18日

3/5/7/10年:3月20日

基本承销额 无

发行人增发权利 保留

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