金属期市：铜价下跌，中国复苏步伐不稳令风险胃纳降低

台湾经济指标预测--4月6日至5月19日
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 4月3日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/6 1620 外汇存底 3月底 -- 4,376.61亿美元 4/6 0830 消费者物价指 3月 +0.70% -0.04% 数(CPI) 4/10 1600 出口 3月 +13.0% +27.7% * 4月17日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/20 1600
0721GMT基本金属价格：
金属 最新报价 变动 涨跌% 年初迄今涨跌%
LME期铜 7731.25 -8.75 -0.11 -2.49
上海期铜 56470 -280 -0.49 -2.10
COMEX期铜 350.50 -0.40 -0.11 -4.04
LME期铝 1959.00 -6.00 -0.31 -5.41
上海期铝 14895 -70 -0.47 -2.93
LME期锌 1976.75 1.75 +0.09 -4.20
上海期锌 15220 -325 -2.09 -2.09
LME期镍 16650.00 -90.00 -0.54 -2.94
LME期铅 2210.00 -2.50 -0.11 -5.56
上海期铅 14765.00 -40.00 -0.27 -3.18
LME期锡 23750.00 -45.00 -0.19 1.50
LME/上海套利价差^ -235
注：上海期货交易所报价为元(人民币)/吨，LME报价为美元/吨，COMEX报价为美分/磅
上海和COMEX合约为交投最活跃的月份
^ 套利价差的计算方法为：伦敦三个月期铜价格换算为人民币并加上17%的增值税，再减去上海三个月期铜价格。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 张若琪/李婷仪; 审校 蔡美珍/王丽鑫)
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 4月3日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/6 1620 外汇存底 3月底 -- 4,376.61亿美元 4/6 0830 消费者物价指 3月 +0.70% -0.04% 数(CPI) 4/10 1600 出口 3月 +13.0% +27.7% * 4月17日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/20 1600
以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5 1.8 1.7 2.0 1.9 1.8 1.8 1.5 1.7
(本文由台湾《今周刊》杂志提供，节选自4月6日出版的当期「老谢开讲」专栏) 股票能带来财富，但可能也会把投资人心血全部吃光。从过往的惨痛例子，必须学到教训。 前不久，在报纸上看到一篇很有意思的报导，标题是这样写着的：「消失的企业，二十年逾四○○家」，这篇报导透露了从一九六二年以来，在漫长的五十五个年头中，台湾的上市公司到今天上市柜公司高达一六五三家，台湾企业从上市的舞台消失，近二十年就高达四○○家，比率高达二○％。