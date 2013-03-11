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亚洲 | 2013年 3月 11日 星期一 16:57 BJT

金属期市：铜价下跌，中国复苏步伐不稳令风险胃纳降低

0721GMT基本金属价格：

金属 最新报价 变动 涨跌% 年初迄今涨跌%

LME期铜 7731.25 -8.75 -0.11 -2.49

上海期铜 56470 -280 -0.49 -2.10

COMEX期铜 350.50 -0.40 -0.11 -4.04

LME期铝 1959.00 -6.00 -0.31 -5.41

上海期铝 14895 -70 -0.47 -2.93

LME期锌 1976.75 1.75 +0.09 -4.20

上海期锌 15220 -325 -2.09 -2.09

LME期镍 16650.00 -90.00 -0.54 -2.94

LME期铅 2210.00 -2.50 -0.11 -5.56

上海期铅 14765.00 -40.00 -0.27 -3.18

LME期锡 23750.00 -45.00 -0.19 1.50

LME/上海套利价差^ -235

注：上海期货交易所报价为元(人民币)/吨，LME报价为美元/吨，COMEX报价为美分/磅

上海和COMEX合约为交投最活跃的月份

^ 套利价差的计算方法为：伦敦三个月期铜价格换算为人民币并加上17%的增值税，再减去上海三个月期铜价格。(完)

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全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

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金属期市 LME库存变化 (编译 张若琪/李婷仪; 审校 蔡美珍/王丽鑫)

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