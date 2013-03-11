《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--3月11日

台湾经济指标预测--4月6日至5月19日
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 4月3日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/6 1620 外汇存底 3月底 -- 4,376.61亿美元 4/6 0830 消费者物价指 3月 +0.70% -0.04% 数(CPI) 4/10 1600 出口 3月 +13.0% +27.7% * 4月17日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/20 1600
路透北京3月11日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周一收市价及比价:(本地时间16:31时，1 港元=0.80163人民币 ) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为0.4%，低于 上交易日收盘的0.49%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格 H股价格( A/H股比 (元) 港元) 价 工商银行 4.12 5.55 0.93 建设银行 4.58 6.44 0.89 中国银行 2.95 3.68 1.00 农业银行 2.85 3.97 0.90 招商银行 13.12 17.12 0.96 中信银行 4.55 4.84 1.17 交通银行 4.74 6.04 0.98 民生银行 10.22 10.80 1.18 中国人寿 17.88 23.30 0.96 中国平安 43.20 64.55 0.83 中国太保 19.20 27.60 0.87 中信证券 13.69 19.52 0.87 新华人寿 24.54 29.35 1.04 海通证券 11.56 12.62 1.14 华能国际 6.82 7.82 1.09 大唐发电 4.39 3.60 1.52 华电国际 4.63 3.36 1.72 中煤能源 7.33 7.50 1.22 中国神华 22.10 29.70 0.93 中国石油 8.88 10.88 1.02 兖州煤业 17.87 11.66 1.91 中国石化 7.35 8.97 1.02 上海石化 6.21 3.47 2.23 中海油服 16.75 16.04 1.30 仪征化纤 6.45 2.20 3.66 中国铝业 4.69 3.26 1.79 江西铜业 23.21 17.88 1.62 洛阳钼业 10.13 3.86 3.27 紫金矿业 3.60 2.62 1.71 马钢股份 2.02 2.23 1.13 鞍钢股份 3.57 5.08 0.88 重庆钢铁 3.18 1.29 3.08 海螺水泥 17.82 27.80 0.80 洛阳玻璃 5.82 1.81 4.01 北人股份 6.32 2.48 3.18 中联重科 8.55 9.90 1.08 金隅股份 6.92 7.15 1.21 中国国航 5.51 6.39 1.08 东方航空 3.34 3.24 1.29 南方航空 3.72 4.27 1.09 中国远洋 4.13 4.31 1.20 中海集运 2.51 2.43 1.29 中集集团 13.50 15.10 1.12 中海发展 4.62 4.51 1.28 宁沪高速 5.43 8.07 0.84 深高速 3.39 3.17 1.33 成渝高速 3.34 2.65 1.57 皖通高速 4.09 4.40 1.16 广深铁路 3.26 4.14 0.98 中国南车 4.75 6.08 0.97 中国交建 4.89 7.28 0.84 中国铁建 5.63 8.27 0.85 中国中铁 3.07 4.30 0.89 长城汽车 31.67 30.65 1.29 比亚迪 23.86 27.65 1.08 广汽集团 5.84 6.41 1.14 青岛啤酒 36.39 50.00 0.91 广州药业 26.86 21.50 1.56 新华制药 4.89 2.29 2.66 海信科龙 7.73 3.59 2.69 南京熊猫 6.12 2.32 3.29 晨鸣纸业 3.94 2.96 1.66 上海医药 13.11 17.10 0.96 中兴通讯 11.77 13.88 1.06 东方电气 15.34 15.08 1.27 潍柴动力 23.15 27.75 1.04 东北电气 2.68 1.12 2.98 广船国际 12.90 7.00 2.30 经纬纺机 11.23 6.59 2.13 昆明机床 6.61 2.76 2.99 一拖股份 10.39 7.63 1.70 北辰实业 3.15 1.99 1.97 创业环保 9.63 3.38 3.55 中国中冶 2.09 1.61 1.62 金风科技 5.90 4.40 1.67 附注：若股票当日停盘则以上交易日收市价计算 如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA>。(完) 中国股市报导 中国已公布新股发行上市日程表 香港股市报导 中国待发行新股一览表 美国股市报导 中国新股申购资金情况一览表 台湾股市报导 香港股市拟发行新股一览表 中国新闻 香港已公布新股发行上市日程表 香港新闻 中国新股新闻 台湾新闻 香港新股新闻 中国股市观察 中国个股业绩 香港股市观察 报摘 中国融资融券 (发稿 尹嫄婷; 审校 张喜良)
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 4月3日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/6 1620 外汇存底 3月底 -- 4,376.61亿美元 4/6 0830 消费者物价指 3月 +0.70% -0.04% 数(CPI) 4/10 1600 出口 3月 +13.0% +27.7% * 4月17日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/20 1600
以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5 1.8 1.7 2.0 1.9 1.8 1.8 1.5 1.7
(本文由台湾《今周刊》杂志提供，节选自4月6日出版的当期「老谢开讲」专栏) 股票能带来财富，但可能也会把投资人心血全部吃光。从过往的惨痛例子，必须学到教训。 前不久，在报纸上看到一篇很有意思的报导，标题是这样写着的：「消失的企业，二十年逾四○○家」，这篇报导透露了从一九六二年以来，在漫长的五十五个年头中，台湾的上市公司到今天上市柜公司高达一六五三家，台湾企业从上市的舞台消失，近二十年就高达四○○家，比率高达二○％。