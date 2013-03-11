欧洲企业：ST-Ericsson执行长将离职，整顿命运未卜

路透斯德哥尔摩/巴黎3月11日 - 移动芯片(晶片)制造商ST-Ericsson周一表示，执行长Didier Lamouche将于本月底离职。ST-Ericsson是意法半导体(STM) 和瑞典爱立信(易利信,Ericsson) 的合资企业ST-Ericsson，目前处于亏损，计划进行整顿。

ST-Ericsson表示，Didier Lamouche将离开以寻求“其他发展”。他的离任将于3月底生效。Didier Lamouche于2011年底出任公司执行长。

意法半导体已表示打算退出ST-Ericsson，这家合资公司未能获得足够多的新客户，以弥补诺基亚 方面的业务严重下滑。退出之举将令意法半导体今年损失多达5亿美元。

持有ST-Ericsson其余50%股份的股东爱立信，已表示不愿全部接手。

分析师表示，ST-Ericsson可能会全部结束营业，或拆成小块卖给英特尔 、Broadcom 或三星等竞争对手。ST-Ericsson拥有约5,000名员工。