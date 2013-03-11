欧洲企业：ST-Ericsson执行长将离职，整顿命运未卜

台湾经济指标预测--4月6日至5月19日
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 4月3日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/6 1620 外汇存底 3月底 -- 4,376.61亿美元 4/6 0830 消费者物价指 3月 +0.70% -0.04% 数(CPI) 4/10 1600 出口 3月 +13.0% +27.7% * 4月17日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/20 1600
路透斯德哥尔摩/巴黎3月11日 - 移动芯片(晶片)制造商ST-Ericsson周一表示，执行长Didier Lamouche将于本月底离职。ST-Ericsson是意法半导体(STM) 和瑞典爱立信(易利信,Ericsson) 的合资企业ST-Ericsson，目前处于亏损，计划进行整顿。
ST-Ericsson表示，Didier Lamouche将离开以寻求“其他发展”。他的离任将于3月底生效。Didier Lamouche于2011年底出任公司执行长。
意法半导体已表示打算退出ST-Ericsson，这家合资公司未能获得足够多的新客户，以弥补诺基亚 方面的业务严重下滑。退出之举将令意法半导体今年损失多达5亿美元。
持有ST-Ericsson其余50%股份的股东爱立信，已表示不愿全部接手。
分析师表示，ST-Ericsson可能会全部结束营业，或拆成小块卖给英特尔 、Broadcom 或三星等竞争对手。ST-Ericsson拥有约5,000名员工。
尚未联系上意法半导体发言人置评。(完) (编译 王翔琼; 审校 蔡美珍)
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 4月3日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/6 1620 外汇存底 3月底 -- 4,376.61亿美元 4/6 0830 消费者物价指 3月 +0.70% -0.04% 数(CPI) 4/10 1600 出口 3月 +13.0% +27.7% * 4月17日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/20 1600
以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5 1.8 1.7 2.0 1.9 1.8 1.8 1.5 1.7
路透4月5日 - 英国央行货币政策委员会(MPC)委员弗利葛周三表示， 英国已出现消费放缓，而且情况可能恶化，凸显出在利率问题上有必要保 持谨慎。