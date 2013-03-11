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亚洲 | 2013年 3月 11日 星期一 16:47 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶升至逾两周高位，受日圆走贬激励

8月合约上周最低跌至281.0日圆，为两个半月低位。

最新的行业数据显示，截至2月28日止的日本港口生胶库存升至八个月高位。

上海期货交易所交投最活跃的9月合约 下跌15元人民币，报每吨23,995元人民币。

新加坡商品交易所近月4月合约最新报每公斤290.50美分，较上交易日收盘价持平。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 田建华; 审校 张若琪)

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