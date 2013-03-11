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亚洲 | 2013年 3月 11日 星期一 16:58 BJT

更新版 1-中国汇市：人民币即期收低，中国数据喜忧参半令市场谨慎观望

* 人民币即期收低
    * 中国经济数据喜忧参半
    * 市场反应平淡，仍持观望态度

 (更新收盘报价)
    路透北京3月11日 - 人民币兑美元即期 周一收低。受美国就业数据超预期和道指创新高提振，
隔夜美元指数大涨，带动人民币中间价走低；周末中国公布的2月宏观数据则喜忧参半，外汇市场对此仍持谨
慎观望态度，周初反应有限。
        
    继中国公布2月出口强劲而进口萎缩之后，周六数据显示投资和消费亦一喜一忧，CPI因春节因素攀升而PP
I低迷依旧。交易人士表示，中国经济复苏的程度仍不清晰，让市场难以捉摸人民币能受到多大的支撑。
    
    上海一外资银行交易员表示，短期内受外汇占款和顺差数据支持，人民币还是面临一定的升值压力。不过
，2月中国出口数据过于强劲超出预期，市场也担心国内数据没有完全反映实际情况，因此盘面还是比较平静
。
    
    “尤其是出口跟欧美数据有矛盾，市场感觉出口应该没有那么好，那究竟这些数据是哪来的？如果说它真
正反映基本面还好，不过照这样的话人民币升值压力也会比较大。”他补充说，需要3月或更多数据才能做出
判断。
    
    中国经济回升仍显脆弱，令中性货币政策的调整空间不大。考虑到下半年通胀压力以及房价上涨风险，央
行料将益发谨慎，政策工具选择料以数量型为主，而不会急于收紧。而财政政策则有放松空间，从而为“扩内
需、调结构”出力。 
    
    东京汇市美元兑日圆周一盘旋于三年半高点附近，兑其他主要货币持坚，美国公布就业岗位劲增，强化了
投资者对美国经济复苏的乐观看法。 
        
    以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价,以及离岸市场人民币的主要报
价:   
        
 在岸市场人民币兑美元                            今日           上日       升贬
                   即期成交价格                 6.2181         6.2147     -0.05%
                         中间价                 6.2769         6.2719     -0.08%
                                                                             
                 日内相对于中间价最大波幅  0.96% (上限±1%)     日高       日低
                       日内波动幅度(pips)         27           6.2168     6.2195
                   2013年来即期升贬值幅度        0.20%                            
     1年期美元/人民币掉期升水                    1,100                       
                                                                             
 离岸人民币市场,北京时间16:49                    今日            上日        
                    1年期NDF                   6.3083/26       6.3075        
                            CNH即期            6.2058/69       6.2012        
 
    
    中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇
率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)
   
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 (发稿 李然; 审校 张喜良/林高丽)

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