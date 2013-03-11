更新版 1-中国汇市：人民币即期收低，中国数据喜忧参半令市场谨慎观望

* 人民币即期收低 * 中国经济数据喜忧参半 * 市场反应平淡，仍持观望态度 (更新收盘报价) 路透北京3月11日 - 人民币兑美元即期 周一收低。受美国就业数据超预期和道指创新高提振， 隔夜美元指数大涨，带动人民币中间价走低；周末中国公布的2月宏观数据则喜忧参半，外汇市场对此仍持谨 慎观望态度，周初反应有限。 继中国公布2月出口强劲而进口萎缩之后，周六数据显示投资和消费亦一喜一忧，CPI因春节因素攀升而PP I低迷依旧。交易人士表示，中国经济复苏的程度仍不清晰，让市场难以捉摸人民币能受到多大的支撑。 上海一外资银行交易员表示，短期内受外汇占款和顺差数据支持，人民币还是面临一定的升值压力。不过 ，2月中国出口数据过于强劲超出预期，市场也担心国内数据没有完全反映实际情况，因此盘面还是比较平静 。 “尤其是出口跟欧美数据有矛盾，市场感觉出口应该没有那么好，那究竟这些数据是哪来的？如果说它真 正反映基本面还好，不过照这样的话人民币升值压力也会比较大。”他补充说，需要3月或更多数据才能做出 判断。 中国经济回升仍显脆弱，令中性货币政策的调整空间不大。考虑到下半年通胀压力以及房价上涨风险，央 行料将益发谨慎，政策工具选择料以数量型为主，而不会急于收紧。而财政政策则有放松空间，从而为“扩内 需、调结构”出力。 东京汇市美元兑日圆周一盘旋于三年半高点附近，兑其他主要货币持坚，美国公布就业岗位劲增，强化了 投资者对美国经济复苏的乐观看法。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价,以及离岸市场人民币的主要报 价: 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.2181 6.2147 -0.05% 中间价 6.2769 6.2719 -0.08% 日内相对于中间价最大波幅 0.96% (上限±1%) 日高 日低 日内波动幅度(pips) 27 6.2168 6.2195 2013年来即期升贬值幅度 0.20% 1年期美元/人民币掉期升水 1,100 离岸人民币市场,北京时间16:49 今日 上日 1年期NDF 6.3083/26 6.3075 CNH即期 6.2058/69 6.2012 中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇 率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完) 人民币汇率市场报导/掉期 全球主要外汇市场收盘报导 人民币离岸/NDF相关新闻 全球外汇市场主要消息 人民币在岸相关新闻 全球外汇动态 人民币外汇期权 (发稿 李然; 审校 张喜良/林高丽)