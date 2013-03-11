台湾货币市场：3月12日及本提存期资金预期变化一览表

重温稿-中股业绩：上汽集团去年净利320亿元同比增7.4%，目标今年整车销售673.5万辆
路透北京4月5日 - 中国最大汽车企业--上海汽车集团股份有限公司周三公告称，2016年公司实现净利润320.09亿元人民币，同比增长7.43%，公司经营业绩再创新纪录。公司实现营业总收入7,564.16亿元，同比增长12.82%。
路透台北3月12日 - 台湾货币市场周二及本提存期资金预期变化因素摘要如下：
**宽松因素：
--央行存单到期73亿台币。
**紧缩因素：
--央行料发行存单。
---------------------------------------------------- （本提存期）
宽松因素：
--央行存单到期4兆(万亿)3,392.6亿台币
03/13 2,189.60亿
03/14 92.00亿
03/15 654.50亿
03/18 2,605.10亿
03/19 36.00亿
03/20 857.05亿
03/21 5,885.00亿
03/22 3,423.50亿
03/23 250.00亿
03/24 7,408.00亿
03/25 459.00亿
03/26 40.50亿
03/27 8,272.85亿
03/28 3,867.50亿
03/29 366.00亿
04/01 3,351.40亿
04/02 834.00亿
04/03 2,800.60亿
--公债还本付息112.9375亿台币
03/14 89甲9期13息 30.625亿
03/14 97甲3期5息 17.8125亿
03/16 94甲4期8息 18亿
03/16 96甲3期6息 15亿
03/16 101乙1期1息 6.5亿
03/17 100甲5期2息 11亿
03/31 95甲3期7息 14亿
--月底军公教薪饷拨款
紧缩因素： --3/21：发行“102乙1期”公债，金额400亿元，天期20年期，18日标售。
--3/28：发行“财102-3期”国库券，期限364天期，金额总计200亿台币，27日标售。
--营业税、菸酒税及货物税等例行性税款缴库。(完) (记者 高洁如; 审校 张喜良)
路透北京4月5日 - 中国最大汽车企业--上海汽车集团股份有限公司周三公告称，2016年公司实现净利润320.09亿元人民币，同比增长7.43%，公司经营业绩再创新纪录。公司实现营业总收入7,564.16亿元，同比增长12.82%。
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月6日(四) 0500 日本消费者信心指数 3月 -- 43.1 0715 瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月) 3月 -- +0.5% (较上年同期) +0.5% +0.6% 1130 美国Challenger企业计划裁员岗位(个) 3月 -- 36,957 1230 美国一周初请失业金人数(万人) 4月1日当周 25.0 25.8 四周均值(万人)
* 招标品种：国开行1/3/5/10年固息债 * 期限及招标金额：1年：40亿；3年：50亿元；5年：40亿元；10年：100亿 * 招标时间：1/3/5年：4月6日9:30-10:30；10年：4月6日9:30-11:10 * 受访人数：10位(银行、券商) * 预测区间：3.45%-3.52%；3.83%-3.9%；3.94%-4.05%；3.99%-4.08% * 预测均值：3.48%；3.86%；3.97%；4.03% 路透上海4月5日 - 中国国家开发银行 周四将招标发行一、三、五和10年四期债。路透调查显示 ，清明小长假后现券先强后弱，一级投标热情也差强人意，市场情绪依旧偏谨慎，预计明日新债整体需求中规 中矩，短端表现料好于长端，四期债收益率预测均值分别为3.48%、3.86%、3.97%和4.03%。 “挺难判断的，最近市场变化太大，上个洗手间回来一看已经不是那个世界了。”华东一银行交易员称。 而周四的国开10年品种为新发债，这也是时隔近半年后再度