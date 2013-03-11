中港股市：中国数据喜忧参半拖累沪股收低，港股量缩收平

台湾经济指标预测--4月6日至5月19日
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 4月3日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/6 1620 外汇存底 3月底 -- 4,376.61亿美元 4/6 0830 消费者物价指 3月 +0.70% -0.04% 数(CPI) 4/10 1600 出口 3月 +13.0% +27.7% * 4月17日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/20 1600
中国统计局周六公布的数据显示，2月份的居民消费价格指数（CPI）同比上涨3.2%，为10个月的高位，高于路透调查的预估中值3%和前月的2%。
“预测央行会对这些数据做如何反应还为时尚早，但也很难得出什么乐观的结论，”交银国际首席中国策略师洪灏说。
洪灏并称，他仍然建议客户目前不要过度冒险。
“我们现在知道，去年12月和今年1月的股市上涨是受到流动性的驱动，目前我们需要看到宽松货币政策在未来几个月转换成某种形式的增长，”他说。
中国旺旺 自上周五的纪录收盘高位下跌4.3%，凸显市场对通胀可能侵蚀公司利润率的忧虑。
恒生指数 今年迄今涨1.9%，恒生国企指数 则持平。
雨润食品 是在周末公布盈利预警的中资企业之一，该公司周一股价挫低7%收在12月12日以来最低。铅酸电池制造商光宇国际集团科技 则重挫超过23%。
**受“两会”官员言论影响**
民生银行 跌3.2%。兴业银行 跌3.2%。
第一财经引述中国银监会副主席的话报导称，并没有调整75%存贷比的计划。此消息进一步打压了银行股。
东北证券分析师沈正阳分析指出，因为吃不准经济增长情况如何，所以指数陷入窄幅波动，成交萎缩。不过，往常从3月中下旬开始，新项目轮番开工将对市场有一定刺激，现在已接近时间窗口。
“3月中旬是等待经济能否顺利进入相对良性复苏轨道的验证期...，经过观察期后市场可能还会往上走，这周可能是逐步买入的时间窗口.”他预计。(完)
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 4月3日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/6 1620 外汇存底 3月底 -- 4,376.61亿美元 4/6 0830 消费者物价指 3月 +0.70% -0.04% 数(CPI) 4/10 1600 出口 3月 +13.0% +27.7% * 4月17日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/20 1600
以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5 1.8 1.7 2.0 1.9 1.8 1.8 1.5 1.7
(本文由台湾《今周刊》杂志提供，节选自4月6日出版的当期「老谢开讲」专栏) 股票能带来财富，但可能也会把投资人心血全部吃光。从过往的惨痛例子，必须学到教训。 前不久，在报纸上看到一篇很有意思的报导，标题是这样写着的：「消失的企业，二十年逾四○○家」，这篇报导透露了从一九六二年以来，在漫长的五十五个年头中，台湾的上市公司到今天上市柜公司高达一六五三家，台湾企业从上市的舞台消失，近二十年就高达四○○家，比率高达二○％。