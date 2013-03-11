欧洲汇市：英镑兑美元守在两年半低位附近，因英国经济前景黯淡

2013年英镑是表现最差的主要货币之一，兑美元下跌8.2%，兑欧元则下跌6.8%。

英镑兑美元 报1.4927美元，距周五所创的2010年中以来最低1.4886不远。此前美国2月非农就业岗位增加23.6万个，增幅高于预期，失业率下滑至四年低点，给经济体质带来了一个亮丽的信号。

美国两年期公债 和同期英国公债 利差也朝利好美国债券的方向变动，从而支撑美元需求。

欧元兑英镑 持稳报0.8705英镑，但是对于意大利的担忧挥之不去可能限制欧元涨幅。

评级机构惠誉周五下调意大利债信评等，因该国上周大选后面临的政局不确定性、深度衰退及债务规模的增加。 (完)

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