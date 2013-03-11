中国基金：渣打、花旗、东亚等五家外资行已上报代销基金申请材料

台湾经济指标预测--4月6日至5月19日
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 4月3日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/6 1620 外汇存底 3月底 -- 4,376.61亿美元 4/6 0830 消费者物价指 3月 +0.70% -0.04% 数(CPI) 4/10 1600 出口 3月 +13.0% +27.7% * 4月17日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/20 1600
路透北京3月11日 - 中国证监会上海证监局网站周一刊登审批公示表，渣打银行 、大华银行 、花旗银行、东亚银行 和恒生银行 五家外资银行中国公司已先后递交了基金代销业务资格申请材料。
其中渣打银行最先递交申请材料，并率先进入审查阶段；大华银行和花旗银行2月6日递交材料；东亚和恒生银行在3月6日上交申请材料。这些银行将互相竞争，争取成为国内首批获得基金代销业务资格的外资行。
此前，国内公募基金一直是中资金融机构代销，外资银行无法分享到这块大蛋糕。2012年国内仅新基金发行量达261只，合计首发规模高达6,450亿元人民币，创下历史新高。
2011年10月，证监会修订的证券投资基金销售管理办法正式实施，该办法允许符合条件的在华外资法人银行在符合有关审慎监管要求的情况下，与国内银行在基金分销上享受同等权利。
上海证监局网站刊登的相关审批流程为：在申请人上报申请材后，证监局先做出是否受理申请材料的决定，然后进入审查与意见反馈阶段，最终做出批准或不批准的决定。（完）
（欲了解详情，可点选上海证监局网站 here） (发稿 林琦; 审校 黄凯)
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 4月3日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/6 1620 外汇存底 3月底 -- 4,376.61亿美元 4/6 0830 消费者物价指 3月 +0.70% -0.04% 数(CPI) 4/10 1600 出口 3月 +13.0% +27.7% * 4月17日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/20 1600
以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5 1.8 1.7 2.0 1.9 1.8 1.8 1.5 1.7
(本文由台湾《今周刊》杂志提供，节选自4月6日出版的当期「老谢开讲」专栏) 股票能带来财富，但可能也会把投资人心血全部吃光。从过往的惨痛例子，必须学到教训。 前不久，在报纸上看到一篇很有意思的报导，标题是这样写着的：「消失的企业，二十年逾四○○家」，这篇报导透露了从一九六二年以来，在漫长的五十五个年头中，台湾的上市公司到今天上市柜公司高达一六五三家，台湾企业从上市的舞台消失，近二十年就高达四○○家，比率高达二○％。