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亚洲 | 2013年 3月 11日 星期一 18:21 BJT

《中国企业债发行日程表》--3月11日

(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 )

以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司:

发债主体    拟发规模   期限      年利率        主体评级     发行时间    主承销商
          (亿元人民币) (年)
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*山东泰丰       9       7          5.80%         AA        3/12-3/14    宏源证券
矿业集团     (以土地使用权提供担保/第3-7年末每年偿还20%本金)
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*山东微山湖     8.5     7    利率区间5.6%-6.6%   AA        3/13-3/15   中信建投证券
矿业集团     (以土地使用权提供担保/第5-7年末每年偿还30%、30%和40%本金)
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*邹城城市      12       6          6.18%         AA        3/12-3/15    银河证券
资产经营         (济宁城投提供担保/第3-6年末每年偿还25%本金)
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*扬州邗江      13       7          6.20%         AA        3/12-3/15    宏源证券
城建发展                  (第3-7年末每年偿还20%本金)
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*天津滨海新区  20       5    利率区间4.9%-5.4%   AAA       3/13-3/15    中信证券
建设投资集团              (第3-5年末年每年偿还30%、30%、40%本金)       渤海证券
               30       7    利率区间5.1%-5.6%                         信达证券
                           (第3-7年末每年偿还20%本金)
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*益阳高新技术  15       7    利率区间6.7%-7.7%   AA        3/13-3/18    西南证券
产业资产经营总公司    (第3-7年每年末偿还20%本金)
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海宁资产       15       7          6.08%         AA+       3/6-3/12     国信证券
经营公司                 (第3-7年末每年偿还20%本金)
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北京经济技术    6.5     5          5.29%         AA+       3/6-3/12    中银国际证券
投资开发公司              (第三、四和五年末分别偿还30%、30%和40%本金)
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南京国资集团   35       7          5.40%        AAA        3/6-3/12    华泰联合证券   
                         （第3-7年末每年偿还20%本金）
               30      10          5.60%
                         （第3-6年末每年偿还10%本金，第7-10年末每年偿还15%本金）
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大理州旅游      8       7     前五年利率6.50%    AA         3/7-3/12    平安证券             
产业开发集团               (第五年末附发行人和投资者选择权)
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山西能源交     10       7          5.29%         AA+        3/8-3/12   中信建投证券       
通投资公司                (第五年末附发行人和投资者选择权)
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北京基础设     28      10         *5.04%         AAA        3/11-3/13   银河证券
施投资公司               (第七年末附附发行人和投资者选择权)             中信建投       
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海南洋浦       8        7     前五年利率6.40%    AA        3/11-3/13   平安证券             
开发建设公司               (第五年末附发行人和投资者选择权)
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甘肃国资       8       7          5.40%        AAA         3/6-3/14    华龙证券
投资集团          (第五、六和七年末分别偿还30%、30%和40%本金)
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溧阳城市建    12       7          6.20%         AA         3/8-3/14    国信证券             
设发展公司                （第3-7年末每年偿还20%本金）        
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武汉城市建设  12       7          5.60%         AA+        3/8-3/14    长江证券             
投资开发集团              （第3-7年末每年偿还20%本金）                  国开证券
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泰州交通       8       7          6.15%         AA        3/11-3/14   海通证券
产业集团                  (第3-7年末每年偿还20%本金/泰州鑫泰集团提供担保)
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龙岩工贸       8       8     前五年利率6.08%    AA        3/11-3/15   兴业证券             
发展集团                  (第五年末附发行人和投资者选择权)
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以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司:

发债主体        拟发规模    期限       年利率       债项评级    发行时间     主承销商
              (亿元人民币)  (年)
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 无
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以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司:  
    
发债主体     拟发规模    期限       年利率       主体评级    发行时间     主承销商
            (亿元人民币)  (年)
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 无
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注:*表示新增.(完)

 (整理 李宏薇; 审校 康熙泽)

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