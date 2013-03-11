《中国企业债发行日程表》--3月11日

台湾经济指标预测--4月6日至5月19日
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 4月3日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/6 1620 外汇存底 3月底 -- 4,376.61亿美元 4/6 0830 消费者物价指 3月 +0.70% -0.04% 数(CPI) 4/10 1600 出口 3月 +13.0% +27.7% * 4月17日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/20 1600
(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 ) 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) =================================================================================== *山东泰丰 9 7 5.80% AA 3/12-3/14 宏源证券 矿业集团 (以土地使用权提供担保/第3-7年末每年偿还20%本金) =================================================================================== *山东微山湖 8.5 7 利率区间5.6%-6.6% AA 3/13-3/15 中信建投证券 矿业集团 (以土地使用权提供担保/第5-7年末每年偿还30%、30%和40%本金) =================================================================================== *邹城城市 12 6 6.18% AA 3/12-3/15 银河证券 资产经营 (济宁城投提供担保/第3-6年末每年偿还25%本金) =================================================================================== *扬州邗江 13 7 6.20% AA 3/12-3/15 宏源证券 城建发展 (第3-7年末每年偿还20%本金) =================================================================================== *天津滨海新区 20 5 利率区间4.9%-5.4% AAA 3/13-3/15 中信证券 建设投资集团 (第3-5年末年每年偿还30%、30%、40%本金) 渤海证券 30 7 利率区间5.1%-5.6% 信达证券 (第3-7年末每年偿还20%本金) =================================================================================== *益阳高新技术 15 7 利率区间6.7%-7.7% AA 3/13-3/18 西南证券 产业资产经营总公司 (第3-7年每年末偿还20%本金) =================================================================================== 海宁资产 15 7 6.08% AA+ 3/6-3/12 国信证券 经营公司 (第3-7年末每年偿还20%本金) =================================================================================== 北京经济技术 6.5 5 5.29% AA+ 3/6-3/12 中银国际证券 投资开发公司 (第三、四和五年末分别偿还30%、30%和40%本金) =================================================================================== 南京国资集团 35 7 5.40% AAA 3/6-3/12 华泰联合证券 （第3-7年末每年偿还20%本金） 30 10 5.60% （第3-6年末每年偿还10%本金，第7-10年末每年偿还15%本金） =================================================================================== 大理州旅游 8 7 前五年利率6.50% AA 3/7-3/12 平安证券 产业开发集团 (第五年末附发行人和投资者选择权) =================================================================================== 山西能源交 10 7 5.29% AA+ 3/8-3/12 中信建投证券 通投资公司 (第五年末附发行人和投资者选择权) =================================================================================== 北京基础设 28 10 *5.04% AAA 3/11-3/13 银河证券 施投资公司 (第七年末附附发行人和投资者选择权) 中信建投 =================================================================================== 海南洋浦 8 7 前五年利率6.40% AA 3/11-3/13 平安证券 开发建设公司 (第五年末附发行人和投资者选择权) =================================================================================== 甘肃国资 8 7 5.40% AAA 3/6-3/14 华龙证券 投资集团 (第五、六和七年末分别偿还30%、30%和40%本金) =================================================================================== 溧阳城市建 12 7 6.20% AA 3/8-3/14 国信证券 设发展公司 （第3-7年末每年偿还20%本金） =================================================================================== 武汉城市建设 12 7 5.60% AA+ 3/8-3/14 长江证券 投资开发集团 （第3-7年末每年偿还20%本金） 国开证券 =================================================================================== 泰州交通 8 7 6.15% AA 3/11-3/14 海通证券 产业集团 (第3-7年末每年偿还20%本金/泰州鑫泰集团提供担保) =================================================================================== 龙岩工贸 8 8 前五年利率6.08% AA 3/11-3/15 兴业证券 发展集团 (第五年末附发行人和投资者选择权) =================================================================================== 以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) ======================================================================================= 无 ======================================================================================= 以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) =================================================================================== 无 =================================================================================== 注:*表示新增.(完) (整理 李宏薇; 审校 康熙泽)
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 4月3日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/6 1620 外汇存底 3月底 -- 4,376.61亿美元 4/6 0830 消费者物价指 3月 +0.70% -0.04% 数(CPI) 4/10 1600 出口 3月 +13.0% +27.7% * 4月17日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/20 1600
以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5 1.8 1.7 2.0 1.9 1.8 1.8 1.5 1.7
(本文由台湾《今周刊》杂志提供，节选自4月6日出版的当期「老谢开讲」专栏) 股票能带来财富，但可能也会把投资人心血全部吃光。从过往的惨痛例子，必须学到教训。 前不久，在报纸上看到一篇很有意思的报导，标题是这样写着的：「消失的企业，二十年逾四○○家」，这篇报导透露了从一九六二年以来，在漫长的五十五个年头中，台湾的上市公司到今天上市柜公司高达一六五三家，台湾企业从上市的舞台消失，近二十年就高达四○○家，比率高达二○％。