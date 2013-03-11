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亚洲 | 2013年 3月 11日 星期一 18:09 BJT

路透基点：江苏海安县土地储备中心达成3.4亿元两年期贷款融资案--RLPC

路透香港3月11日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士称，江苏省海安县土地储备中心达成一笔3.4亿元人民币(5,500万美元)的两年期贷款融资案，资金用于海安县的土地一级开发。

中国农业银行江苏省分行是牵头行，承贷2.9亿元。江苏银行为参贷行，承贷5,000万元。

借款人为海安县国土资源局下属机构。(完)

(编译 艾茂林; 审校 侯向明)

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