欧洲金融：欧洲央行低利率政策并未全面获得传导--央行副总裁

路透伦敦3月11日 - 欧洲央行副总裁冈斯坦西欧周一表示，欧洲央行的纪录低位利率并未传导至欧元区受创严重的地区。

“目前市场分割现象严重阻碍了欧洲央行货币政策传导，”冈斯坦西欧在伦敦智库Chatham House发表演说时表示。

“在某些国家，我们主要利率的调整透过银行传导，但在其他国家，因为银行融资紧俏，利率变动几乎完全没有传导。”

欧洲央行周四维持利率于0.75%不变，但部分央行成员主张降息。