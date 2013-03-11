欧洲金融：欧洲央行低利率政策并未全面获得传导--央行副总裁

台湾经济指标预测--4月6日至5月19日
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 4月3日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/6 1620 外汇存底 3月底 -- 4,376.61亿美元 4/6 0830 消费者物价指 3月 +0.70% -0.04% 数(CPI) 4/10 1600 出口 3月 +13.0% +27.7% * 4月17日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/20 1600
路透伦敦3月11日 - 欧洲央行副总裁冈斯坦西欧周一表示，欧洲央行的纪录低位利率并未传导至欧元区受创严重的地区。
“目前市场分割现象严重阻碍了欧洲央行货币政策传导，”冈斯坦西欧在伦敦智库Chatham House发表演说时表示。
“在某些国家，我们主要利率的调整透过银行传导，但在其他国家，因为银行融资紧俏，利率变动几乎完全没有传导。”
欧洲央行周四维持利率于0.75%不变，但部分央行成员主张降息。
冈斯坦西欧并指出，在欧元区为遭遇困难的银行设置一个修复或处理善后的系统迫在眉睫。(完) (编译 蔡美珍; 审校 王丽鑫)
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 4月3日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/6 1620 外汇存底 3月底 -- 4,376.61亿美元 4/6 0830 消费者物价指 3月 +0.70% -0.04% 数(CPI) 4/10 1600 出口 3月 +13.0% +27.7% * 4月17日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/20 1600
以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5 1.8 1.7 2.0 1.9 1.8 1.8 1.5 1.7
路透4月5日 - 英国央行货币政策委员会(MPC)委员弗利葛周三表示， 英国已出现消费放缓，而且情况可能恶化，凸显出在利率问题上有必要保 持谨慎。