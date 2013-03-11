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市场报道 | 2013年 3月 11日 星期一 18:14 BJT

欧洲金融：欧洲央行低利率政策并未全面获得传导--央行副总裁

路透伦敦3月11日 - 欧洲央行副总裁冈斯坦西欧周一表示，欧洲央行的纪录低位利率并未传导至欧元区受创严重的地区。

“目前市场分割现象严重阻碍了欧洲央行货币政策传导，”冈斯坦西欧在伦敦智库Chatham House发表演说时表示。

“在某些国家，我们主要利率的调整透过银行传导，但在其他国家，因为银行融资紧俏，利率变动几乎完全没有传导。”

欧洲央行周四维持利率于0.75%不变，但部分央行成员主张降息。

冈斯坦西欧并指出，在欧元区为遭遇困难的银行设置一个修复或处理善后的系统迫在眉睫。(完) (编译 蔡美珍; 审校 王丽鑫)

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