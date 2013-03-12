中国公开市场：今日进将行260亿元28天正回购操作--业内人士

路透北京3月12日 - 业内人士周二透露，中国人民银行公开市场今日将进行260亿元人民币正回购操作，期限28天，规模较上周四的50亿元激增。

央行公开市场上周维持50亿元的小幅净回笼力度，为春节后连续第三周净回笼。业内人士指出，1月外汇占款创下纪录高点后，目前尚难判断未来趋势；但机构普遍预期，随着资金价格大幅回落，流动性的过度宽松非央行所乐见，公开市场短线应会延续回笼的基调。而未来公开市场上正/逆回购应会交替出现，助力央行对资金的灵活调控。

中国人民银行行长周小川此前表示，采取正/逆回购交替进行的主要原因是春节因素，因为春节前投放了一些流动性，春节后要收回一些。

2012年以来央行公开市场一直未发行央票，仅使用正/逆回购来调节市场流动性。去年二季度末至春节前一周，则只滚动进行了逆回购操作，期限主要有七天、14天和28天，中标利率数月持稳，正回购多数时间询而未发。而春节后至今则仅进行了正回购操作，期限包括28天和91天。(完)