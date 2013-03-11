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亚洲 | 2013年 3月 11日 星期一 18:37 BJT

马来西亚期市：棕榈油期货近收平，库存下滑与USDA报告影响抵消

“豆油库存增加的消息应会对毛棕榈油价格造成轻微的负面影响，因为这两种大宗商品通常互相作为替代品，”马来西亚Kenanga Investment Bank研究分析师Alan Lim Seong Chun在给客户的报告中表示。

“但尽管短期料呈现疲态，价格下档应会受限，因马来西亚棕榈油库存料将减少。”

指标5月合约 几未变动，收报每吨2,449马币(林吉特)，但脱离2月26日以来的最高位2,467马币。

总成交量为31,687口，高于通常的25,000口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 田建华/王翔琼; 审校 王丽鑫/许娜)

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