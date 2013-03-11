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亚洲 | 2013年 3月 11日 星期一 18:33 BJT

香港个股：中国风电拟与国开行以及华夏基金的子公司合作发展太阳能项目

路透香港3月11日 - 主要在中国投资风电场项目的中国风电集团有限公司 周一称，该公司与中国国家开发银行 以及华夏基金的子公司签订一项不具有法律约束力的协议，三方可能成立合营公司以承办太阳能项目。

中国风电在联交所一份声明中称，根据该谅解备忘录，中国风电、国开国际以及ChinaAMC Capital拟成立合营公司从事中国国内外之太阳能项目之投资、管理及营运，三方分别占合营公司45%、25-40%及15-30%的权益。

“公司已储备大量光伏资源，其中一批光伏项目已获政府核准。”中国风电主席兼行政总裁刘顺兴在公告中称，“董事会相信，就发展太阳能发电业务而订立谅解备忘录符合本集团之策略。”

国开国际为国开行全资附属公司--国开金融之全资子公司，而ChinaAMC Capital为华夏基金管理在港子公司--华夏基金（香港）成立的另类投资业务平台及投资控股公司。

国开行董事长陈元稍早在两会间隙表示，今年将控制对光伏产业新增贷款，以降低风险。

随着全球经济减速及欧债危机，目前光伏电池主要应用区域--欧洲对光伏的需求明显下降。中国是全球光伏组件和电池最大的制造基地，光伏产业产能过剩现象更加突出，尚德 、天合光能 、英利 等国内光伏企业经营压力陡增。

此前召开的国务院常务会议，研究确定了促进光伏产业健康发展的政策措施，包括鼓励企业兼并重组,完善相关扶持政策等。

中国风电今天收跌4.41%，报0.325港元；过去三个月累计升33%。（完）

欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告及业绩声明，请点选：（here

(记者 雷美珍; 审校 黄凯)

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