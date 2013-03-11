香港个股：中国风电拟与国开行以及华夏基金的子公司合作发展太阳能项目

台湾经济指标预测--4月6日至5月19日
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 4月3日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/6 1620 外汇存底 3月底 -- 4,376.61亿美元 4/6 0830 消费者物价指 3月 +0.70% -0.04% 数(CPI) 4/10 1600 出口 3月 +13.0% +27.7% * 4月17日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/20 1600
路透香港3月11日 - 主要在中国投资风电场项目的中国风电集团有限公司 周一称，该公司与中国国家开发银行 以及华夏基金的子公司签订一项不具有法律约束力的协议，三方可能成立合营公司以承办太阳能项目。
中国风电在联交所一份声明中称，根据该谅解备忘录，中国风电、国开国际以及ChinaAMC Capital拟成立合营公司从事中国国内外之太阳能项目之投资、管理及营运，三方分别占合营公司45%、25-40%及15-30%的权益。
“公司已储备大量光伏资源，其中一批光伏项目已获政府核准。”中国风电主席兼行政总裁刘顺兴在公告中称，“董事会相信，就发展太阳能发电业务而订立谅解备忘录符合本集团之策略。”
国开国际为国开行全资附属公司--国开金融之全资子公司，而ChinaAMC Capital为华夏基金管理在港子公司--华夏基金（香港）成立的另类投资业务平台及投资控股公司。
国开行董事长陈元稍早在两会间隙表示，今年将控制对光伏产业新增贷款，以降低风险。
随着全球经济减速及欧债危机，目前光伏电池主要应用区域--欧洲对光伏的需求明显下降。中国是全球光伏组件和电池最大的制造基地，光伏产业产能过剩现象更加突出，尚德 、天合光能 、英利 等国内光伏企业经营压力陡增。
此前召开的国务院常务会议，研究确定了促进光伏产业健康发展的政策措施，包括鼓励企业兼并重组,完善相关扶持政策等。
中国风电今天收跌4.41%，报0.325港元；过去三个月累计升33%。（完）
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(记者 雷美珍; 审校 黄凯)
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 4月3日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/6 1620 外汇存底 3月底 -- 4,376.61亿美元 4/6 0830 消费者物价指 3月 +0.70% -0.04% 数(CPI) 4/10 1600 出口 3月 +13.0% +27.7% * 4月17日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/20 1600
以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5 1.8 1.7 2.0 1.9 1.8 1.8 1.5 1.7
(本文由台湾《今周刊》杂志提供，节选自4月6日出版的当期「老谢开讲」专栏) 股票能带来财富，但可能也会把投资人心血全部吃光。从过往的惨痛例子，必须学到教训。 前不久，在报纸上看到一篇很有意思的报导，标题是这样写着的：「消失的企业，二十年逾四○○家」，这篇报导透露了从一九六二年以来，在漫长的五十五个年头中，台湾的上市公司到今天上市柜公司高达一六五三家，台湾企业从上市的舞台消失，近二十年就高达四○○家，比率高达二○％。