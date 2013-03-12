《中国2013年已发行公司债一览表》--3月12日

《全球汇市》美元走强，市场在特朗普讲话后‘超卖’
路透纽约4月13日 - 美元周四走强，从跌势中反弹。美国总统特朗普有关美元过强，他支持美国联邦储备理事会(FED/美联储)保持低利率的讲话拖累美元周三走低，投资者认为跌势过度。
路透上海3月12日 - 以下为中国2013年已发行的公司债具体情况: 一、公开发行类: 发行主体 发行结束时间 规模 期限 票面利率 主体评级 代码 附加条款 (亿元人民币) (年) ------------------------------------------------------------------------------------------- 合计 376.6 ------------------------------------------------------------------------------------------- *正邦科技 3/11 5.5 5 5.69% AA 附第三年末投资者选择权 ------------------------------------------------------------------------------------------- *盐湖股份 3/8 50 7 4.99% AAA 附第五年末投资者选择权 ------------------------------------------------------------------------------------------- *宝胜股份 3/8 6 5 5.48% AA 附第三年末投资者选择权 ------------------------------------------------------------------------------------------- 科伦药业 3/7 11 5 5.40% AA+ 附第三年末投资者选择权 ------------------------------------------------------------------------------------------- 招商证券 3/7 30 5 4.45% AAA 附第三年末投资者选择权 15 5 4.80% 55 10 5.15% ------------------------------------------------------------------------------------------- 一拖股份 3/6 8 5 4.80% AA+ 附第三年末投资者选择权 ------------------------------------------------------------------------------------------- 上海电力 3/6 15 5 4.55% AAA 附第三年末投资者选择权 ------------------------------------------------------------------------------------------- 海立股份 3/4 10 5 4.85% AA 附第三年末投资者选择权 上海电气集团总公司提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------- 飞亚达 3/1 4 5 5.04% AA 附第三年末投资者选择权 中航技术深圳公司担保 ------------------------------------------------------------------------------------------- 上海电气 3/1 4 3 4.50% AAA 16 5 4.90% ------------------------------------------------------------------------------------------- 永泰能源 2/4 9 5 5.45% AA+ 第三年末附投资者选择权 永泰投资控股提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------- 重庆水务 1/31 15 5 5.12% AAA ------------------------------------------------------------------------------------------- 秦川发展 1/30 4.5 5 5.65% AA 第三年末附投资者选择权 秦川集团提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------- 银轮股份 1/30 5 5 5.89% AA 第三年末附投资者选择权 浙江银轮实业股份提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------- 中信重工 1/29 10 5 4.85% AA+ 第三年末附投资者选择权 8 7 5.20% 第五年末附投资者选择权 ------------------------------------------------------------------------------------------- 芭田股份 1/29 5.4 5 5.80% AA 第三年末附投资者选择权 ------------------------------------------------------------------------------------------- 中航光电 1/29 5 5 5.08% AA 第三年末附投资者选择权 中航科工提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------- 广东榕泰 1/28 7.5 5 5.90% AA * 第三年末附投资者选择权 ------------------------------------------------------------------------------------------- 桐昆股份 1/23 13 5 5.85% AA 第三年末附投资者选择权 ------------------------------------------------------------------------------------------- 希努尔 1/23 4 5 5.85% AA 第三年末附投资者选择权 新郎希努尔集团提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------- 荣信股份 1/22 6 5 5.90% AA 第三年末附投资者选择权 ------------------------------------------------------------------------------------------- 粤水电 1/22 4.7 6 5.50% AA 第三年末附投资者选择权 ------------------------------------------------------------------------------------------- 中国国航 1/22 50 10 5.10% AAA 中航集团提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------- 二、非公开发行 发行主体 发行结束时间 规模 期限 票面利率 主体评级 代码 附加条款 (亿元人民币) (年) -------------------------------------------------------------------------------------------- 合计 2.3 -------------------------------------------------------------------------------------------- *金刚玻璃 3/11 2.3 3 8.5% A+ 第2年末附投资者选择权 股权质押担保和实际控制人个人财产担保相结合 -------------------------------------------------------------------------------------------- 注:1.*代表新增. 2. 2012年已发行公司债请点选 2011年已发行公司债请点选. 在中国,信用债泛指由企业发行的债券,目前主要包括短期融资券、中期票据、超短期融资券(SCP)、集合 票据、公司债及企业债,区别在于审核主管部门不同.其中企业债发行由国家发改委审核;公司债由证监会审核, 且现阶段仅限于上市公司发行;而期限一年以下的短融和超短期融资券,或更长期限的中期票据等,则由央行主 导.(完) (整理 李宏薇; 审校 边竞)
路透纽约4月13日 - 美元周四走强，从跌势中反弹。美国总统特朗普有关美元过强，他支持美国联邦储备理事会(FED/美联储)保持低利率的讲话拖累美元周三走低，投资者认为跌势过度。
* 地缘政治紧张局势持续，投资者感到不安 * 特朗普称美元太强，美联储应维持低利率 路透纽约/伦敦4月13日 - 黄金价格周四从五个月高位回软，因美元 反弹，此前美国总统特朗普有关美元太强和美联储应维持低利率的讲话拖 累美元下跌。 黄金本周上涨约2.6%，可望录得6月来最大的周度涨幅，因对朝鲜和 中东紧张局势的担忧，令股市承压。 1826 GMT，现货金 上涨0.06%，报每盎司1,286.84美元，稍早 曾触及11月初以来的最高位1,288.64美元。 美国6月期金 收升0.8%，报每盎司1,288.50美元。 “如果紧张局势缓和，黄金短期可能下跌，看来这情况很有可能，并 且黄金将会继续下滑，因美联储将在今年稍晚收紧政策，”Capital Econ omics在报告中说。 周末是复活节假期长周末，金融市场交投淡静。 美元指数上涨0.4%，周三下跌0.6%，为三周来最大的单日跌幅。 投资者坐立不安，因担心朝
路透纽约/伦敦4月13日 - 白糖期货周四震荡走低，受到期合约交投驱动，ICE可可期货跌至逾一个月低位，因担忧需求疲弱和供应充裕。咖啡期货也走低。